Les papys Lowry et Love font de la résistance

Tyler Herro et Victor Oladipo sur le flanc, le Heat avait besoin de trouver d’autres ressources pour soulager Jimmy Butler et arracher le Game 1 à New York. Et c’est Kyle Lowry, très discret face aux Bucks, qui s’est montré.

Avec 18 points à 3/6 de loin, plus 6 passes et 5 rebonds, le meneur a sorti une performance « vintage ».

« Lowry est un gagnant. C’est notre leader, qu’il débute ou qu’il sorte du banc » expliquait Jimmy Butler. « C’est un champion, et il a fait du bon travail pour nous toute l’année, depuis qu’il est là. Il a un moteur qui nous permet d’avancer, et nous allons profiter de cette vague. »

Gêné par son genou durant de longues semaines, Kyle Lowry a pourtant perdu sa place dans le cinq majeur de l’équipe, et il a laissé ses coéquipiers s’offrir le scalp des Bucks. Mais il savait que le Heat avait besoin de lui.

« Lowry est un guerrier incroyable » confirmait ainsi son coach, Erik Spoestra. « Il a été capable de faire des choses dingues pour nous, même sur une jambe, cette saison. Mais ces cinq semaines, durant lesquelles il a pu s’éloigner un peu et se concentrer sur sa santé pour être présent dans ce genre de moments, ont été critiques. C’est un vrai gagnant. Qui se montre quand on a le plus besoin de lui. »

Comme dans le quatrième quart-temps, où sa science et son expérience ont permis au Heat d’éviter le retour des Knicks malgré la blessure de Jimmy Butler, ou de récupérer des lancers-francs litigieux pour casser le rythme.

« C’est un Hall of Famer » lançait Kevin Love. « Il est tellement intelligent. J’ai couru vers lui pour lui dire qu’il était un enfoiré tellement malin. Il savait quoi faire dans les quatre dernières minutes. C’était entre lui et Bam (Adebayo) et les autres devaient faire leur travail autour. C’était magnifique de voir un gars que j’ai tant admiré durant ma carrière, et de pouvoir évoluer avec lui, alors qu’il fait son truc. »

À coté du meneur de 37 ans, l’ailier fort de 34 ans a lui aussi été précieux, en particulier grâce à ses longues passes, qui ont plusieurs fois fait mouche pour nourrir le « momentum » du Heat.

« On n’enseigne pas ce genre de choses » concluait Erik Spoelstra. « C’est juste une arme incroyable. Il n’y a pas beaucoup de joueurs dans cette ligue qui peuvent lancer des passes de 25 mètres, ni qui peuvent voir ce genre d’ouvertures et trouver leur cible. C’est vraiment une incroyable arme à posséder dans son arsenal. »

Une arme qu’il a fait admirer à Aaron Rodgers, nouveau quarterback des New York Jets, présent au premier rang.

Kyle Lowry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 10 18 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6 2007-08 MEM 82 26 43.2 25.7 69.8 0.5 2.6 3.1 3.6 2.3 1.1 1.6 0.3 9.7 2008-09 * All Teams 77 22 43.5 25.5 80.1 0.3 2.1 2.5 3.6 1.9 0.9 1.5 0.2 7.6 2008-09 * MEM 49 22 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6 2008-09 * HOU 28 22 47.5 27.6 80.0 0.5 2.3 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6 2009-10 HOU 68 24 39.7 27.2 82.7 1.3 2.3 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1 2010-11 HOU 75 34 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5 2011-12 HOU 47 32 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3 2012-13 TOR 68 30 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 2.3 0.4 11.6 2013-14 TOR 79 36 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9 2014-15 TOR 70 35 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8 2015-16 TOR 77 37 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2 2016-17 TOR 60 37 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4 2017-18 TOR 78 32 42.7 39.9 85.4 0.9 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.4 0.2 16.2 2018-19 TOR 65 34 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.3 2019-20 TOR 58 36 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.5 19.4 2020-21 TOR 46 35 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.4 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2 2021-22 MIA 63 34 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4 2022-23 MIA 55 31 40.4 34.5 85.9 0.8 3.3 4.1 5.1 2.6 1.0 1.9 0.4 11.2 Total 1078 32 42.4 36.7 81.5 0.8 3.6 4.4 6.3 2.7 1.3 2.3 0.3 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.