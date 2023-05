Touché à la cheville, Jimmy Butler a servi de leurre

C’est un tournant qui n’a pas eu lieu. Il reste cinq minutes à jouer, le Heat mène de trois points seulement quand Jimmy Butler s’effondre sur le parquet du Madison Square Garden. Le match peut alors changer de visage.

L’ailier de Miami s’est tordu la cheville droite, il grimace mais reste sur le parquet pour tirer ses deux lancers-francs. Malgré la douleur, la star ne quitte pas le terrain. « Je n’ai pas fait grand-chose, si ce n’est un airball à 3-pts », constate-t-il après la rencontre.

Même si le joueur était diminué et sans avoir d’impact direct dans ce « money time », la présence de Jimmy Butler fut capitale pour le Heat et pour les Knicks. Elle est rassurante pour ses coéquipiers, inquiétante pour ses adversaires.

« Je le connais. Je sais quand je peux le regarder dans les yeux », explique Erik Spoelstra pour ESPN. « Il m’a assuré qu’il ne serait pas un boulet, qu’il voulait rester sur le parquet pour qu’on aille chercher la victoire. C’est l’essentiel. Il fallait valider cette victoire. »

Faire peur à la défense de New York

Les troupes de Tom Thibodeau ne parviendront pas à profiter de ce Jimmy Butler affaibli puisque les Knicks n’ont pas rvaiment attaqué l’ancien de Chicago et Minnesota. Quant à l’attaque de Miami, l’ailier était surtout là pour servir de menace.

« Superbe leurre », décrit Kyle Lowry. « C’est notre star. On voulait qu’il se relève, qu’il soit bien. Si ça n’avait pas été le cas, on aurait trouvé une solution. Mais il est comme ça : il a terminé le match. »

Les Floridiens ont fini par l’emporter et par prendre ainsi l’avantage du terrain. La question désormais, c’est de savoir si Jimmy Butler pourra tenir ou non sa place pour le Game 2, mardi soir.

« On ne sait jamais avec les entorses de la cheville », confie le coach du Heat, qu’on a vu dépité sur le moment. « Je ne sais même pas si on saura ce lundi. On verra, on sera dans l’attente. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 Total 754 33 46.8 32.2 84.2 1.6 3.7 5.4 4.2 1.4 1.7 1.6 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.