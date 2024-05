Le Heat récupère déjà l’avantage du terrain à New York !

Et de un, plus que trois pour le Heat, dans cette demi-finale de la conférence Est ! Au terme d’un match disputé, comme on pouvait s’y attendre, dans un Madison Square Garden évidemment bouillant, une nouvelle fois, les joueur de Miami ont effectivement récupéré l’avantage du terrain dès ce premier match, contre les Knicks.

Une victoire acquise en deuxième période, après une première période compliquée en attaque (38%) mais à l’issue de laquelle les hommes d’Erik Spoelstra n’avaient que 5 points de retard, tout compte fait. Une montée en puissance offensive (58 points à 49%), combinée à une grosse baisse de régime de la défense de New York a en effet permis au Heat de renverser le « momentum » après la pause.

L’adresse extérieure de Miami se révélant être le facteur décisif (13 tirs primés), face, à l’inverse, à la maladresse absolument lunaire de New York dans cet exercice (7/34 !!!).

Le Heat a désormais une opportunité de faire le break dès le Game 2, toujours au Madison Square Garden. L’heure n’est clairement pas encore à la panique pour les Knicks, mais ces derniers sont en tout cas prévenus : le club de la Floride est une adversité hautement supérieure à celle proposée par Cleveland, au premier tour…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La faillite des Knicks derrière l’arc. Compliqué, pour ne pas dire impossible de gagner un match de playoffs avec un 7/34 derrière l’arc, même avec l’avantage du terrain. Plus mauvaise équipe du premier tour en ce qui concerne l’adresse extérieure, les Knicks ont effectivement touché le fond dans cet exercice durant ce Game 1, et c’est inquiétant sachant que le Heat, qui a bouclé son premier tour à 45% de réussite derrière l’arc, est en grande confiance à cette distance. À corriger de toute urgence, auquel cas leurs chances de survivre dans cette série vont très vite fondre comme neige au soleil.

– « Reality check » pour Mitchell Robinson. Monstrueux au premier tour contre la paire d’intérieurs Evan Mobley – Jarrett Allen beaucoup trop inexpérimentés et tendres physiquement, le pivot de New York, comme son équipe à titre collectif, a bien compris que le Heat était un tout autre animal en playoffs. En particulier en ce qui concerne son duel face à Bam Adebayo, qui a été sobre mais très efficace (16 point à 7/12, 7 rebonds et 2 passes). Comme d’habitude, « Mitch » a dominé le rebond (14 prises, dont 5 offensifs), mais il a souffert en défense contre son homologue de Miami, qui a déjoué sa verticalité dans la peinture, en sortie de « pick-and-roll ».

– Le guerrier Jimmy Butler. Plutôt bien défendu par les Knicks tout au long de la partie, l’ailier du Heat cumulait tout de même 23 points, 11 rebonds, 4 passes et 2 interceptions à cinq minutes de la fin du match. Moment où toute la Floride a retenu son souffle, car « Jimmy Buckets » s’est brutalement tourné la cheville droite sur un « drive » vers le cercle. Après plusieurs minutes en agonie sur le banc durant un temps-mort, le patron du Heat est finalement revenu pour finir le match. Increvable.

TOPS & FLOPS

✅ Gabe Vincent et Kyle Lowry. Si Jalen Brunson, malgré une grosse maladresse, a fait un bon match, il n’y a pas vraiment eu photo : les deux meneurs du Heat ont dominé la bataille du « backcourt », dans ce Game 1, compilant 38 points et 11 passes. Inattendu, mais pas si étonnant que ça, finalement, quand on connait la mentalité de cette équipe de Miami, jamais plus forte que lorsqu’on ne l’attend pas.

✅ RJ Barrett. Après une bon premier tour contre Cleveland, l’ailier canadien de New York a confirmé dans ce Game 1 : 26 points, 9 rebonds et 7 passes. Meilleur joueur de son équipe, il a surtout très bien joué en première période, avant, à l’image de son équipe, de rentrer un peu plus dans le rang après la pause. Mais sa performance est de bon augure pour la suite de la série, pour tenir tête à Jimmy Butler.

✅ Obi Toppin. Titulaire puisque Julius Randle était absent, le voltigeur des Knicks a bien assuré l’intérim avec ses 18 points et 8 rebonds. Il s’est notamment avéré être le seul joueur de New York capable de planter derrière l’arc avec « régularité » (4/11)…

⛔ L’attaque des Knicks. Et notamment, évidemment, leur terrible incapacité à sanctionner derrière l’arc. Mal récurrent depuis le début des playoffs pour New York, le tir extérieur était pourtant la différence, dans ce Game 1. Il y a urgence de régler la mire.

LA SUITE

– Game 2 : dans la nuit de mardi à mercredi (01h30), toujours à New York.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.