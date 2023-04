Victor Oladipo seulement absent six mois ?

En un peu plus de quatre ans, Victor Oladipo sera passé trois fois sur le billard. En janvier 2019 puis mai 2021 pour une blessure au tendon du quadriceps droit. Puis cette semaine, après sa rupture du tendon rotulien du genou gauche dans le Game 3 contre les Bucks.

Une épreuve de plus pour ce joueur meurtri, qui a été frappé par les grosses blessures alors même qu’il était devenu All-Star à Indiana, freinant ainsi de manière significative sa carrière.

« J’ai l’impression d’avoir été aux premières loges ces trois dernières années, les week-ends, quand personne n’était là, mais qu’il était à l’entraînement, qu’il travaillait ensuite à la salle de musculation », raconte Erik Spoelstra au Sun Sentinel. « Généralement, c’étaient des séances de quatre ou cinq heures de travail. »

C’est évidemment triste à dire pour Oladipo, mais il est désormais habitué à ces longs mois de rééducation, et Spoelstra aussi.

« Je l’ai vu traverser ça au quotidien, en faisant preuve d’une grandeur d’âme », souligne le coach du Heat. « Ces deux dernières années, il a bossé comme un fou pour être en pleine forme. Quand on ne peut pas jouer, c’est véritablement frustrant pour un joueur. Mais il ne le montrait pas, il était toujours positif, avec le sourire aux lèvres. »

D’après The Athletic, l’optimisme est aussi de rigueur à Miami puisque l’arrière pourrait finalement reprendre le chemin de l’entraînement dans seulement six mois. Et ainsi être de retour dans le courant de la saison prochaine, qui commencera en octobre. Soit dans six mois exactement.

Mais face à un joueur avec un tel passif sur le plan physique et alors que l’opération n’a pas été encore effectuée, il faudra néanmoins se montrer prudent avant de pronostiquer son retour pour la fin de l’année 2023.

Victor Oladipo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ORL 80 31 41.9 32.7 78.0 0.5 3.6 4.1 4.1 2.6 1.6 3.2 0.5 13.8 2014-15 ORL 72 36 43.6 33.9 81.9 0.7 3.5 4.2 4.1 2.6 1.7 2.8 0.3 17.9 2015-16 ORL 72 33 43.8 34.8 83.0 0.7 4.1 4.8 3.9 2.4 1.6 2.1 0.8 16.0 2016-17 OKC 67 33 44.2 36.1 75.3 0.6 3.8 4.3 2.6 2.3 1.2 1.8 0.3 15.9 2017-18 IND 75 34 47.7 37.1 79.9 0.6 4.6 5.2 4.3 2.3 2.4 2.9 0.8 23.1 2018-19 IND 36 32 42.3 34.3 73.0 0.6 5.0 5.6 5.2 2.0 1.7 2.3 0.3 18.8 2019-20 IND 19 28 39.4 31.7 81.4 0.5 3.5 4.0 3.0 1.9 0.9 2.5 0.2 14.5 2020-21 * All Teams 33 33 40.8 32.6 75.4 0.4 4.5 4.9 4.6 2.5 1.4 2.5 0.4 19.8 2020-21 * HOU 20 34 40.7 32.0 78.3 0.4 4.4 4.8 5.0 2.3 1.2 2.6 0.5 21.2 2020-21 * IND 9 33 42.1 36.2 73.0 0.1 5.6 5.7 4.2 2.6 1.7 2.0 0.2 20.0 2020-21 * MIA 4 28 37.2 23.5 66.7 0.8 2.8 3.5 3.5 3.3 1.8 3.5 0.5 12.0 2021-22 MIA 8 22 47.9 41.7 73.7 0.4 2.5 2.9 3.5 1.6 0.6 2.0 0.1 12.4 2022-23 MIA 42 26 39.7 33.0 74.7 0.4 2.7 3.1 3.5 2.4 1.4 2.1 0.3 10.7 Total 504 32 43.6 34.7 78.8 0.6 3.9 4.5 3.9 2.4 1.6 2.5 0.5 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.