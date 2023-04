Draft 2023 | Sans certitude, Emoni Bates tente sa chance

Très grosse star sur les réseaux sociaux quand il était lycéen, Emoni Bates, après un parcours chaotique sur le circuit NCAA, s’inscrit finalement à la Draft 2023, « comme prévu ».

On utilise des guillemets, car l’ailier originaire du Michigan, s’il se rapproche certes de son rêve de NBA, n’aborde pas vraiment la transition vers l’échelon professionnel dans les conditions envisagées il y a quelques années. Désormais loin du statut de jeune star des lycées, à cause de ses deux saisons universitaires mouvementées sur et hors des terrains, Emoni Bates a effectivement perdu de la valeur aux yeux des franchises NBA, et il aborde la Draft avec une grande incertitude sur sa projection, même si son talent intrinsèque est indiscutable.

Un parcours NCAA chaotique

Pour rappel, le jeune homme avait démarré par une saison « freshman » à Memphis sous les ordres de Penny Hardaway, mais l’expérience avait rapidement tourné au fiasco, avec des performances décevantes (9.7 points à 38.6% aux tirs, 2.3 pertes de balle), et finalement un départ prématuré.

L’été dernier, il avait ainsi choisi de se relancer dans la petite fac’ d’Eastern Michigan, dans sa ville natale d’Ypsilanti. Un retour à la maison qui démarrait très mal puisqu’il était arrêté par la police locale pour possession d’arme avant même le début de la saison. Suspendu un temps, il avait finalement réintégré sa nouvelle équipe. Sur le plan sportif, le contexte n’était pas non plus franchement favorable à sa mise en lumière en vue de la Draft 2023, puisque s’il a brillé sur le plan du scoring (19.2 points), il a évolué dans une équipe de très faible niveau (8 victoires et 23 défaites), et son efficacité est finalement plus que suspecte (41% aux tirs, 2.5 pertes pour 1.3 passe)…

En somme, Emoni Bates a vécu deux années chaotiques, au cours desquelles il n’a pas particulièrement rassuré les franchises NBA, et il n’aborde donc pas la Draft 2023 dans les meilleures dispositions. Malgré tout, son talent intrinsèque demeure conséquent, et il pourrait se libérer chez les pros, à condition de tomber dans la bonne équipe, le bon cadre et le bon système de développement en interne.

Cela fait beaucoup de « si », et c’est bien la raison pour laquelle il est actuellement projeté dans la deuxième moitié du deuxième tour, où une équipe pourrait tenter un pari « low risk high reward » en misant sur son potentiel.