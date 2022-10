Arrêté il y a un peu plus de trois semaines avec une arme à feu dans sa voiture, Emoni Bates était depuis suspendu par sa nouvelle fac, Eastern Michigan, dans l’attente du jugement.

Finalement, l’ancien phénomène des lycées s’en sort bien, son avocat ayant réussi à négocier l’abandon des charges.

Son avocat, Steve Haney, a ainsi expliqué avoir trouvé un accord avec le bureau du procureur du comté de Washtenaw, dans le Michigan, en échange de l’abandon de toutes les charges criminelles. Emoni Bates devrait plaider coupable pour un délit de tentative de transport illégal d’une arme. Les charges seront définitivement levées lorsque le basketteur de 18 ans aura suivi un programme de déjudiciarisation.

En conséquence, Emoni Bates n’est plus suspendu par sa fac, et peut donc revenir sur le campus et dans le gymnase.

« Le département sportif de l’université d’Eastern Michigan a été informé qu’un accord avait été conclu entre le bureau du procureur du comté de Washtenaw et les conseils d’Emoni Bates, ce qui entraînerait l’abandon des charges criminelles », a ainsi expliqué la fac dans un communiqué. « Conformément aux politiques sportives de l’UEM, M. Bates est immédiatement réintégré à toutes les activités sportives et dans le campus. »

Une bonne nouvelle pour la carrière d’Emoni Bates, même si la cote de l’ancienne star des lycées US auprès des franchises NBA est désormais au plus bas. Un temps classé au premier rang des meilleurs lycéens de la promotion 2022, Emoni Bates est en effet clairement sur une pente glissante depuis plusieurs mois. Et après une saison « freshman » ratée à Memphis, il avait donc opté, cet été, pour un nouveau départ à Eastern Michigan, une fac modeste, proche de chez lui mais qui ne devrait pas vraiment l’aider à booster sa cote en vue de la Draft 2023.