Les Knicks veulent vite passer à la suite…

C’était un « no-show » absolu des Knicks : victorieux avec la manière au Game 1, les joueurs de New York ont complètement oublié de jouer au Game 2, et ont par conséquent pris une grosse baffe contre des Cavaliers beaucoup plus concentrés, car déjà dans l’urgence de réagir, sous peine d’être dos au mur.

Après la débâcle, les réactions des New-Yorkais étaient donc sans surprise unanimes : la défaite n’est dans l’absolu pas dramatique étant donné qu’ils avaient remporté la première manche, mais s’installe désormais à l’horizon l’obligation de réagir et de monter un bien meilleur visage, vendredi au Madison Square Garden, pour le Game 3.

« C’est simple, on doit mieux répondre quand on se prend des coups » jugeait ainsi RJ Barrett, quand Immanuel Quickley ajoutait lui que les joueurs de Cleveland ont tout simplement imité la méthode des Knicks au premier match. « Ils nous sont rentrés dedans dès le coup d’envoi. Ils ont fait sentir leur présence, et on ne s’est jamais adaptés. On devra être meilleurs que cela au Game 3. »

Des Knicks enterrés avant même la mi-temps

Dans la chronologie du match, c’est effectivement très clair : les Knicks ont perdu le contrôle de ce Game 2 dans le deuxième quart-temps, au cours duquel ils n’ont marqué que 17 points face à une défense étouffante, tout en commettant 9 pertes de balle et en encaissant 34 points (17 pertes de balle au total), dont 15 points du seul Darius Garland, cause première de la souffrance des Knicks en défense durant ce match.

Un hors-sujet terrible, qui portait l’écart à +20 à la pause, et surtout regrettable puisque les hommes de Tom Thibodeau ont davantage donné le bâton pour se faire battre que véritablement subi le plan de jeu offensif des Cavaliers dans le second quart-temps (26 points encaissés sur les pertes de balle en première mi-temps, notamment !), alors qu’ils étaient plutôt bien dans leur match à la fin du premier acte.

« Oui, on a pris cher, difficile de le dire autrement. C’était compliqué par la suite de s’en relever. Quand ils sont dans un ‘run’, on doit plus rapidement les stopper » lançait d’ailleurs RJ Barrett.

En somme, les Knicks ont certes été engloutis par l’intensité et l’activité des Cavaliers, mais ils ont aussi plus simplement, et c’est bien le plus inquiétant, cruellement manqué de maitrise et d’aplomb.

« Nous savions que le plus gros challenge de ce match serait l’intensité physique, et notre capacité à y répondre. » rappelait Tom Thibodeau, avant de souligner que c’est l’attitude, pas nécessairement la méthode, qui doit changer au Game 3. Un constat similaire à celui dressé par les Cavaliers, après le Game 1…

« Rien ne change sur la préparation du match, en réalité. C’est la réaction qui compte, et j’espère que nous saurons réagir comme nous avons su le faire durant la saison régulière » conclut Thibs. « On va regarder de la vidéo, faire quelques ajustements, mais on devra plus simplement être mieux préparés au prochain match.«