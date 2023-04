En une mi-temps, les Cavaliers coulent les Knicks et se relancent !

Quelle réaction ! Dominés au Game 1 dans l’intensité physique, les Cavaliers ont effectivement retenu la leçon cette nuit, en collant une violente gifle aux Knicks.

Désireux de contre-attaquer dans le combat physique, après le revers de la première manche, les coéquipiers d’un Darius Garland sensationnel (32 points et 7 passes) ont frappé les premiers, notamment dans l’énergie déployée en défense, et s’assuraient ainsi 20 points d’avance dès la pause !

L’écart montait même jusqu’à +29 (!) en seconde période, signe d’un match maitrisé de bout en bout par la troupe de l’Ohio (49% aux tirs dont 42% derrière l’arc, notamment), qui n’avait déjà pas le droit à l’erreur.

Pris à la gorge d’entrée, les Knicks, dont le visage affiché était très décevant après une première manche réussie, ont eux rapidement coulé, dans absolument tous les domaines de jeu, et la note finale est salée.

Après cette superbe réaction de Cleveland, nous voilà donc à un partout dans la série, qui va se poursuivre en fin de semaine à New York, pour les Game 3 et 4. Avec, cette fois, une réaction des Knicks attendue.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Knicks ont oublié de jouer… L’enjeu suffisait pourtant à les motiver : une deuxième victoire et les Knicks faisaient le break, avant de poursuivre la série à New York. Mais les hommes de Tom Thibodeau ont fait l’inverse : ils ont oublié de proposer la meilleure version d’eux-mêmes. Pire, ils proposaient une des pires versions : celle qui a très mal défendu, horriblement mal attaqué (17 pertes de balle pour 16 passes, pour 32 points encaissés sur ces pertes de balle) et protégé les rebonds (54-44 en faveur de Cleveland). Bref, qui n’a rien fait de bien. Il n’y a rien à retenir de positif de ce Game 2 pour les joueurs de New York, qui perdent leur « momentum » construit après un Game 1 convaincant. Ce n’était qu’un match, raté en l’occurrence, ce qui peut arriver, donc évitons les conclusions hâtives. Mais il est évident que tout est maintenant à refaire pour les Knicks. Rien de mieux que deux matchs à venir au Madison Square Garden pour cela…

– …contrairement aux Cavaliers. Obligés de réagir sous peine de se retrouver déjà dos au mur, les Cavaliers, eux, ont effectivement compris l’enjeu de la rencontre et ont déroulé en conséquence. Après quelques minutes de mise en route dans le premier quart-temps, les hommes de J.B Bickerstaff ont ensuite passé la cinquième vitesse et n’ont jamais levé le pied de l’accélérateur, contre une formation new-yorkaise qui affichait son plus mauvais visage. Les Cavaliers ont piétiné les Knicks, dans la manière, en long, en large et en travers, tout simplement.

TOPS/FLOPS

✅ Darius Garland. Chacun son tour : après Donovan Mitchell au Game 1, c’est cette fois « DG the PG » qui a signé un carton offensif, dans ce Game 2. Apparu dans un super rythme dès les premières possessions de la rencontre, le meneur de Cleveland a déroulé, notamment en première mi-temps avec 26 de ses 32 points, et donné le rythme de cette énorme claque collectivement donnée par son équipe à celle de New York.

✅ Evan Mobley. Bousculé par Julius Randle au premier match, le jeune ailier-fort des Cavaliers a montré du mieux en se faisant davantage respecter dans la raquette : un double-double à 13 points et 13 rebonds, sans oublier 2 interceptions et 2 contres. De bon augure, tant pour sa confiance personnelle que pour le plafond collectif des Cavaliers, avant la suite de la série.

⛔️ Les Knicks. On ne peut pas suffisamment l’appuyer : le club de New York a joué un match horriblement décevant, à tous points de vue. Le jour et la nuit en comparaison avec sa première sortie dans cette série, et en cela le Game 3 sera très important pour définir l’état d’esprit et la capacité à réagir et se relever des Knicks…

LA SUITE

– Game 3 : dans la nuit de vendredi à samedi (02h30), à New York.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.