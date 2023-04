Les jeunes Cavaliers ont découvert l’intensité des playoffs

Jeunes et talentueux, les Cavaliers sont en revanche inexpérimentés en playoffs, puisque la plupart des joueurs prennent part à leur première campagne, et le Game 1 de samedi soir contre les Knicks était en cela un premier rappel des exigences requises en « postseason », particulièrement en ce qui concerne l’intensité physique.

Un point sur lequel la troupe de l’Ohio doit progresser dès le Game 2, après avoir été dominée au cours de la première manche par son adversaire, dont l’impact physique est une des marques de fabrique cette saison.

« L’intensité physique a clairement fait la différence, en notre défaveur » lançait ainsi Darius Garland. « Mais c’était une bonne leçon pour nous. [Les Knicks] nous ont sortis de notre match et de notre plan de jeu car ils ont frappé les premiers, et nous n’avons pas su répondre. On s’est laissés malmener. À nous de changer ça. »

Pour J.B Bickerstaff, ce Game 1 perdu était même déjà une « sonnette d’alarme » pour son équipe, sur l’importance de jouer des coudes en playoffs. « C’est impossible de décrire avec des mots ce qu’est un match de playoffs. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc c’était une bon apprentissage pour nos gars. Ils ont compris à quel point c’était physique » ajoutait ainsi le technicien du club de Cleveland.

Le rebond offensif, la montagne à gravir des Cavaliers

Au centre des soucis d’intensité physique de Darius Garland et ses coéquipiers lors du Game 1, le rebond offensif était l’élément le plus représentatif. C’est même la cause ultime de leur défaite, puisqu’ils ont laissé filer deux rebonds offensifs importants dans la dernière minute, à Isaiah Hartenstein puis surtout à Julius Randle. A l’arrivée, New York en capte 17 sur l’ensemble du match (pour 23 points des Knicks sur secondes chances).

Pas une surprise puisque New York était la troisième meilleure équipe de la ligue dans cet exercice au terme de la saison régulière, mais en revanche un axe urgent d’amélioration pour les Cavaliers.

« Le jeu change en playoffs, les coups de sifflet sont plus permissifs. C’est la clé de cette série. Peut-on limiter leur domination au rebond offensif ? Si on n’y arrive pas, ça va être compliqué pour nous » ajoutait d’ailleurs un J.B Bickerstaff réaliste. « Si on y arrive, la série va s’équilibrer et on aura nos chances. »

Le mot de la fin pour Darius Garland, qui entend tester la cohérence des arbitres au Game 2, en haussant le ton.

« Les arbitres ont beaucoup laissé jouer. Donc cette fois on va frapper les premiers, et voir comment [les arbitres] vont réagir. Plutôt que de laisser les [Knicks] frapper les premiers, et attendre des coups de sifflet » conclut ainsi le meneur des Cavaliers. « C’est la mentalité à adopter contre cette équipe. Imposer le ton. »