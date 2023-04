Clint Capela ne veut plus de trous dans sa raquette

Patron de la défense d’Atlanta, Clint Capela a très peu goûté au bouillon que son équipe a pris lors des 24 premières minutes du Game 1 (74-44). L’objectif sera de faire mieux ce soir pour rester en vie plus longtemps et espérer faire douter les finalistes en titre.

Pour le pivot des Hawks, il faut déjà commencer par mieux protéger, collectivement, l’accès au cercle…

« Pour commencer, on va devoir jouer avec plus de force. Beaucoup de joueurs de l’équipe adverse ont attaqué le Game 1 en étant agressifs, en marchant sur notre raquette, quitte à y mettre les épaules pour s’y faire une place. Ils ont été plus physiques que nous. Donc pour nous, il va falloir qu’on arrive en ayant un peu plus ce sentiment d’urgence en défense, et ne pas les laisser venir dans notre raquette et scorer comme ils l’ont fait », a-t-il déclaré.

Le grand écart entre Al Horford et Robert Williams III au poste 5

Les Celtics peuvent également s’appuyer sur leur expérience de la campagne 2022 pour faire la différence, là où certains Hawks comme Saddiq Bey ont vécu leur tout premier match de playoffs de leur carrière. Clint Capela a aussi noté la complémentarité des profils, pour ce qui est de son poste par exemple, entre le musculeux et aérien Robert Williams III et un Al Horford qui évolue plus en dehors de la raquette, ce qui ne l’aide pas forcément.

« Bien sûr, ils ont joué ensemble pendant beaucoup d’années. Ils ont cette cohésion, avec des gars qui jouent en accord avec leurs rôles. Je pense notamment à Al Horford qui m’a emmené au large durant tout le match, pas forcément pour se procurer un tir, mais pour faire en sorte de me compliquer la tâche quand il faut aider mes coéquipiers dans la peinture, ce genre de choses. J’ai vraiment l’impression qu’il y a aussi cet altruisme à travers ces rôles », a-t-il ainsi ajouté.

Pour compenser, Clint Capela veut surtout voir ses coéquipiers reprendre du terrain sur le plan mental, avec de l’agressivité. Des éléments essentiels pour exister en playoffs.

« On ne va pas les laisser nous avoir cette fois, les laisser marcher sur notre raquette, nous bousculer. Car ce n’était même pas le fait qu’ils mettent des 3-points qui a fait la différence, c’est vraiment l’impact physique qu’ils ont mis en attaque. Il ne faudra pas les laisser faire. Il y aura toujours des ajustements, mais c’est plus mental qu’autre chose. C’est ce à quoi se résument les playoffs », a ainsi conclu le Suisse.

Clint Capela Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 HOU 12 8 48.3 0.0 17.4 0.8 2.2 3.0 0.2 1.2 0.1 0.4 0.8 2.7 2015-16 HOU 77 19 58.2 0.0 37.9 2.5 3.9 6.4 0.6 2.5 0.8 0.8 1.2 7.0 2016-17 HOU 65 24 64.3 0.0 53.1 2.7 5.4 8.1 1.0 2.8 0.5 1.3 1.2 12.6 2017-18 HOU 74 28 65.2 0.0 56.0 3.3 7.6 10.8 0.9 2.5 0.8 1.4 1.9 13.9 2018-19 HOU 67 34 64.8 0.0 63.6 4.5 8.2 12.7 1.4 2.5 0.7 1.4 1.5 16.6 2019-20 HOU 39 33 62.9 0.0 52.9 4.3 9.5 13.8 1.2 2.6 0.9 1.6 1.9 13.9 2020-21 ATL 63 30 59.4 0.0 57.3 4.7 9.6 14.3 0.8 2.3 0.7 1.2 2.1 15.2 2021-22 ATL 74 28 61.3 0.0 47.3 3.8 8.1 11.9 1.2 2.2 0.7 0.6 1.3 11.1 2022-23 ATL 65 27 65.3 0.0 60.3 4.0 7.1 11.0 0.9 2.1 0.7 0.8 1.2 12.0 Total 536 27 62.7 0.0 53.3 3.6 7.1 10.7 1.0 2.4 0.7 1.1 1.5 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.