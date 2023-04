Russell Westbrook a compensé sa maladresse par sa défense

Les paillettes pour Kawhi Leonard, le bleu de chauffe pour Russell Westbrook. Voilà comment on pourrait résumer la prestation des Clippers à Phoenix. L’ancien de Toronto a en effet brillé avec 38 points et des paniers décisifs.

Le meneur de jeu, lui, n’a guère approché la lumière avec son tir, en terminant avec un très, très vilain 3/19 au shoot. Néanmoins, il a compensé avec 9 points, 10 rebonds, 8 passes décisives et 3 contres.

Surtout, dans le dernier quart-temps, même sans inscrire le moindre panier, il a pesé sur le « money time », avec 6 rebonds, 3 passes et 2 contres. Il reste trois minutes quand l’ancien du Thunder, des Rockets, des Wizards et des Lakers va chercher un énorme rebond offensif, pour servir ensuite Kawhi Leonard à 3-pts.

Plus tard, à 17 secondes du terme, il s’est retrouvé sur la ligne des lancers-francs et a mis les deux, pour sceller la victoire des siens. « Je me suis imaginé seul dans une salle, à mettre deux lancers-francs avant de partir. Et je les ai réussis », déclare le MVP 2017 au Los Angeles Times.

Son contre sur Devin Booker, où il récupère le ballon en l’envoyant sur l’arrière de Phoenix, dans la foulée, a aussi marqué les esprits.

« La régularité, au fil du temps, finira par payer »

Sa défense sur Kevin Durant, son énergie au rebond, ses passes, Russell Westbrook a réalisé une rencontre de soldat, largement soulignée par Kawhi Leonard et les Clippers.

« Il a fait les actions qui comptent, il a gêné des passes, pris des rebonds offensifs. C’est le basket des playoffs. Ce n’était sûrement pas sa meilleure soirée au shoot, mais il a eu de l’impact autrement », analyse l’ailier. « Tu nous apportes plus que des points », lui a glissé Tyronn Lue pendant le match. « Il a été phénoménal. »



Le coach des Californiens a même expliqué qu’il avait laissé Russell Westbrook longtemps sur le parquet (36 minutes), malgré sa maladresse, car il était « trop bon défensivement ».

« Depuis que je suis dans la ligue, la chose la plus compliquée, c’est d’être régulier », conclut l’ancien du Thunder, très agacé par sa maladresse au tir. « Je dois trouver une manière de rester constant durant toute la saison, stable dans mon travail. J’ai appris très jeune que je dois continuer, peu importe les matches, qu’ils soient bons ou mauvais. Car la régularité, au fil du temps, finira par payer. »

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.2 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.2 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.9 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.8 2.1 4.4 0.2 28.2 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.4 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 2.0 4.5 0.5 23.0 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.3 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.6 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 Total 1094 34 43.8 30.5 77.8 1.6 5.7 7.3 8.4 2.6 1.6 4.1 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.