Le MVP de la nuit | Kawhi Leonard reste un monstre

14 juin 2021. C’est la dernière fois qu’on avait vu Kawhi Leonard en playoffs. C’était lors d’une série épique face au Jazz, et l’ailier des Clippers s’était gravement blessé au genou lors d’un choc avec Joe Ingles. Après une saison blanche, il reyrouvait les playoffs cette nuit dans un choc face aux Suns, et on a retrouvé le Kawhi Leonard tel qu’on le connaissait : un monstre d’efficacité, pas loin d’être le meilleur joueur au monde quand il joue comme ça ! « Il a fait un match incroyable. Il nous a détruits » résume Kevin Durant après la victoire des Clippers.

Face à des Suns, invaincus avec Kevin Durant justement, l’ailier des Clippers a été grandiose avec ses 38 points à 13 sur 24 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes. Pourtant, les Suns ont multiplié les défenses et les défenseurs sur lui, mais il a cette capacité à s’adapter et à monter en puissance. « Il s’agit de comprendre comment ils défendent, et de rester agressif tout le match » explique Leonard à propos de sa courbe de points. « Il s’agit de créer du jeu, de lire leurs prises à deux… Mais ce n’est qu’un match, et quand on joue pour le titre, il y a beaucoup de chemin encore. »

Difficile de l’économiser

Toujours aussi peu bavard en conférence de presse, Leonard préfère laisser parler son jeu, et plutôt que de parler de ses deux gros 3-points dans le 4e quart-temps, il insiste sur ce qui fait la différence en playoffs en évoquant la perf’ de Russell Westbrook, très maladroit mais « clutch » . « Il faut faire des actions décisives, dévier des ballons, prendre des rebonds offensifs, rester dans les systèmes… C’est ça, le basket de playoffs ! On peut être maladroit un soir, mais il faut avoir un impact dans d’autres domaines, et c’est ce qu’il a fait ce soir. »

La seule ombre au tableau de cette soirée, c’est le temps de jeu. Leonard a joué 42 minutes alors que Tyronn Lue fait tout pour limiter ses passages sur le terrain. « J’ai senti qu’il était un peu fatigué au début du 4e quart-temps, et je l’ai sorti alors qu’il restait 10 minutes. On l’a fait souffler trois minutes pour qu’il revienne ensuite » explique Lue. « On sait qu’il va beaucoup jouer, surtout que PG n’est pas là. Mais il a été très bon ce soir. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 Total 628 32 49.5 38.7 85.9 1.2 5.2 6.4 3.0 1.7 1.7 1.6 0.6 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.