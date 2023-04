Jaden Springer a vécu 24 heures de rêve

Nul doute que Jaden Springer n’oubliera pas de sitôt les 24 heures qui se sont écoulées entre les 6 et 7 avril 2023. En l’espace d’un jour, il a effectivement décroché le titre en G-League, avec les Delaware Blue Coats et Mac McClung, avant d’être appelé en NBA pour effectuer le déplacement chez les Hawks, car les Sixers avaient décidé de mettre au repos leurs joueurs majeurs.

À Atlanta, l’arrière de 20 ans a donc été promu titulaire pour la première fois de sa jeune carrière et, au cours de ce match qui a été étonnamment remporté par l’équipe C de Philadelphie en prolongation, il en a profité pour livrer sa meilleure performance « chez les grands » : 19 points en 34 minutes, à 8/13 au shoot (dont 2/3 à 3-points) !

« Il a été super », réagissait après coup son coach, Doc Rivers. « Il est resté dans son rôle, il a fait tout un tas de petites choses. Nous avons même appelé un système pour lui dans le ‘money time’ pour qu’il accède au cercle et c’est la raison pour laquelle tout le monde est devenu fou sur le banc : nous lui avons dessiné un système et il l’a parfaitement exécuté. Il a réalisé quelques actions de la sorte tout au long du match, donc j’étais vraiment fier de lui. »

Bientôt intégré à la rotation des Sixers ?

L’un des aspects qui a notamment séduit l’entraîneur des Sixers, c’est la confiance affichée par le jeune Jaden Springer sur le parquet. Lui qui, avant cette nuit, n’était pourtant apparu qu’à 16 reprises avec Philadelphie depuis qu’il a été sélectionné en 28e position de la Draft 2021.

« J’ai adoré le fait qu’il s’élève à deux reprises à 3-points, en confiance, car c’est la prochaine étape [de son développement] », expliquait Doc Rivers. « Défensivement, et je continuerai de le répéter à chaque fois, il a le niveau d’un défenseur NBA. Il joue, il capte des rebonds, il fait beaucoup de choses. »

Intéressant en défense sur Trae Young dans le « money time » donc, Jaden Springer a prouvé qu’il avait les qualités pour jouer un vrai rôle en NBA et intégrer une rotation. Avec Tyrese Maxey (22 ans) et Paul Reed (23 ans), voire De’Anthony Melton (24 ans) et Jalen McDaniels (25 ans) si on les considère encore comme tels, il représente l’atout jeunesse des Sixers et il y a fort à parier pour qu’il soit davantage utilisé par Doc Rivers la saison prochaine.

« C’est incroyable », confiait en tout cas le principal intéressé, comme dans un rêve en interview d’après-match. « C’est tout ce dont je pouvais rêver : aller en G-League, gagner un titre, revenir en NBA et gagner à Atlanta. C’est quelque chose d’incroyable, vraiment. »

Jaden Springer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 PHL 2 3 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 2022-23 PHL 14 4 40.9 0.0 83.3 0.4 0.5 0.9 0.4 0.6 0.4 0.1 0.1 1.6 Total 16 4 43.5 0.0 83.3 0.4 0.5 0.9 0.3 0.6 0.4 0.1 0.3 1.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.