Sans leurs titulaires, les Sixers s’offrent les Hawks après prolongation

Malgré plusieurs absents de marque, Philadelphie tient tête à Atlanta dans un début de match assez rythmé. Malgré tout, les coéquipiers de Trae Young mènent d’une courte tête (15-11). Sur un tir à 3-points, Danuel House Jr. valide le bon début de match des siens, en permettant aux Sixers de prendre 4 points d’avance (26-22). Les joueurs de Doc Rivers concluent le premier quart-temps devant au score (32-31).

Les Hawks débutent parfaitement le second quart-temps par un 9-0. Sur un panier lointain, Bogdan Bogdanovic permet aux siens de prendre 8 points d’avance (40-32). Les Sixers sont dépassés, et les joueurs de Quin Snyder en profitent pour réaliser le break (46-34). Mais voilà, sous l’impulsion de Montrezl Harrell, Philadelphie réagit en revenant à seulement 5 longueurs (51-46). Atlanta termine tout de même le quart-temps proprement, et rentre aux vestiaires avec 10 longueurs d’avance (63-53).

Au retour des vestiaires, l’écart se stabilise autour des 10 points. Sur un layup, Danuel House Jr. ramène les siens à 8 points (78-70). Comme souvent cette saison, les Hawks sont irréguliers, en montrant plusieurs visages différents. Les Sixers saisissent donc l’opportunité, et reviennent à seulement 2 points sur un panier à 3-points de Mac McClung. À l’entame du 4e quart-temps, Atlanta ne mène plus que de 4 points (90-86).

Sur un tir à 3-points, John Collins offre 7 points d’avance aux Hawks (107-100). Mais encore une fois, Philadelphie revient, et l’écart n’est plus que de 2 points à moins de 3 minutes du terme (112-110). Jaden Springer égalise, avant que Trae Young ne redonne l’avantage aux siens dans la foulée à 38 secondes de la fin (119-117). Jaden Springer, va égaliser à nouveau dans les dernières secondes pour arracher la prolongation (119-119).

Philadelphie démarre la prolongation avec beaucoup plus de mordant, et prend rapidement 6 points d’avance (127-121). Alors que les Hawks étaient revenus à 2 points, Georges Niang les assassine d’un shoot à 3-points ultra clutch pour donner la victoire aux Sixers (136-131).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Sixers vs Nets. Si l’équipe B de Philadelphie a réalisé une très bonne performance sur le parquet d’Atlanta, l’essentiel est ailleurs. En effet, les Sixers connaissent désormais leur adversaire au 1er tour des playoffs. Il s’agit des Nets, qui ont définitivement validé leur 6e place ce soir.

– Heat vs Hawks. Avec la défaite des Raptors sur le parquet des Celtics, les joueurs de Quin Snyder sont assurés de terminer à la 8e place de l’Est. Désormais, on connait les affiches du « play-in » au sein de la conférence Est. Avec une 8e place sécurisée, Atlanta fera face à Miami, 7e. Une affiche bouillante qui aura lieu en Floride. Le vainqueur aura la lourde tâche de défier Boston lors du 1er tour des playoffs.

TOPS/FLOPS

✅ Georges Niang. Auteur de 24 points, il a permis aux siens de s’imposer en étant très adroit : 9/13 au tir dont 5/7 à 3-points.

✅ Jalen McDaniels. Match solide pour lui, avec un double-double à la clé : 24 points et 11 rebonds.

✅ Shake Milton. Avec les absences de James Harden et de Tyrese Maxey, il a pris les choses en mains à la mène avec 15 points et 16 passes décisives !

✅ Jaden Springer. Le MVP des Finals de G-league a été très bon, notamment en fin de 4e quart-temps, permettant aux Sixers d’arracher la prolongation. Il termine avec 19 points à 8/13 au tir dont 2/3 à 3-points.

✅ Trae Young. Il a marqué 27 points et délivré 20 passes décisives, mais cela n’a pas suffi.

⛔️ Les Hawks. Manque de sérieux et beaucoup trop de relâchement face à l’équipe B voire C des Sixers.

LA SUITE

Hawks (41-40) : déplacement chez les Celtics dimanche à 19h.

Sixers (53-28) : déplacement chez les Nets dimanche à 19h.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.