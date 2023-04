Lorenzo Brown s’imagine cohabiter avec Ricky Rubio en sélection

« Bien sûr, bien sûr », assure Lorenzo Brown lorsqu’on l’interroge sur son envie de participer à la prochaine Coupe du monde avec l’Espagne. L’Américain, dont la naturalisation espagnole avait suscité du remous en amont du dernier Euro, vient de confirmer son engagement auprès du sélectionneur Sergio Scariolo.

Sa position confirme ainsi les propos de Jorge Garbajosa, au lendemain du triomphe espagnol : « Lorenzo n’est pas là pour un seul Euro. Je n’aime pas ceux qui viennent nous donner un coup de main avant de dire au revoir. L’idée est que Lorenzo continue avec nous. Un programme, c’est pour au moins trois ans, le cycle jusqu’aux Jeux olympiques de Paris. »

Pour mémoire, les dirigeants espagnols avaient fait appel à lui en raison des blessures de Ricky Rubio et Carlos Alocen, couplées à la retraite internationale de Sergio Rodriguez. Depuis lors, le premier cité, qui a retrouvé les parquets NBA avec les Cavs, est de nouveau sur pied.

Fidèle à son pays et MVP de la Coupe du monde 2019, le joueur de 32 ans est ainsi susceptible d’effectuer son retour en sélection pour la prochaine compétition mondiale. Brown et lui, qui ont déjà eu l’occasion de porter le même maillot, celui des Wolves lors de la saison 2014-15, pourraient ainsi devoir se partager le mène.

« Je ne pense pas que ce sera un gros problème. C’est un gars d’abord centré sur la passe, et je peux faire un peu des deux (ndlr : passer et marquer). J’ai hâte de voir ce qui nous attend cet été. Et je suis prêt à me mettre au travail », affiche Brown, âgé lui aussi de 32 ans, assurant que Sergio Scariolo avait créé pour lui quelque chose qu’il ne pouvait « même pas imaginer ».

À savoir un cadre favorable dans lequel il a su s’épanouir et ainsi tourner le dos à d’autres formations. « Beaucoup d’équipes européennes avaient un œil sur moi et, à l’échelle nationale, les gens ont pu voir cet été ce que je pouvais faire. J’ai eu l’occasion de me mesurer à un grand nombre de joueurs très talentueux, des joueurs NBA et européens. Cette opportunité m’a beaucoup aidé et m’a ouvert de nombreuses portes. J’en suis très reconnaissant », apprécie le meneur de Maccabi Tel Aviv.