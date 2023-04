Vainqueurs de l’équipe B de Washington, les Knicks sont en playoffs

Pour la deuxième fois en trois saisons, les Knicks seront en playoffs dans la conférence Est. Vainqueurs cette nuit sur leur parquet du Madison Square Garden de l’équipe B des Wizards, privés de leurs trois meilleurs joueurs, les hommes de Tom Thibodeau ont effectivement validé officiellement leur billet dans le Top 6.

On pourrait même dire dans le Top 5, puisque le club de New York, avec seulement trois matchs restants sur son calendrier, pointe à la cinquième position de la conférence Est avec trois victoires de plus que leurs voisins des Nets, sixièmes. Un classement qui serait synonyme d’un alléchant premier tour contre Cleveland.

Concernant le match, la victoire fut acquise en deux temps par les Knicks. D’abord au ralenti en première mi-temps, particulièrement en défense, les pensionnaires du « MSG » ont ensuite appuyé sur l’accélérateur au retour des vestiaires en infligeant un 65-48 à leurs adversaires sur l’ensemble des deux derniers quart-temps, sous l’impulsion notamment d’un super trio Jalen Brunson – Immanuel Quickley – Quentin Grimes.

L’avant-dernière semaine de la saison régulière se ponctue donc de la meilleure des manières pour « Thibs » et ses hommes, qui pleurent désormais sereinement se préparer pour la « post-season », et probablement les Cavaliers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Top 6 assuré pour New York. Mission accomplie pour la formation de « Big Apple » : les playoffs sont assurés avant même la fin de la saison régulière. La récompense d’un bon exercice pour la bande de Jalen Brunson et Julius Randle, pourtant mal démarré mais sauvé en décembre par un changement de rotation de Tom Thibodeau. Après une disette de huit ans entre 2013 et 2021, les Knicks joueront donc en avril pour la deuxième fois sur les trois dernières saisons.

– Des Wizards limités mais accrocheurs. Si on retient surtout la bonne nouvelle pour les Knicks, n’oublions pas pour autant de donner du crédit à leurs adversaires, qui ont tout tenté pour empêcher justement cette bonne nouvelle de se concrétiser. En vain, car le manque de ressources causé par les absences de Bradley Beal, Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis était trop difficile à combler, en fin de match particulièrement, mais la troupe de Wes Unseld Jr. a fait suer New York pendant trois quart-temps, profitant notamment de la nonchalance défensive de ses adversaires en première mi-temps pour faire durer le suspense. Même si leur saison est très probablement terminée d’ici la semaine prochaine, les Wizards vont se donner à fond jusqu’au dernier match. Pour donner du temps de jeu à leurs jeunes notamment, comme par exemple Corey Kispert et Johnny Davis, bons cette nuit.

TOPS/FLOPS

✅ Les arrières des Knicks. En effet, Jalen Brunson, Immanuel Quickley et Quentin Grimes ont cumulé 76 des 118 points de leur équipe, s’affichant clairement comme les fers de lance de l’attaque, sans Julius Randle (entorse) ni RJ Barrett (malade). Et alors que les deux meneurs sont des métronomes cette saison, on retient particulièrement la sortie très réussie de Quentin Grimes, auteur d’un de ses matchs les plus propres en carrière avec 27 points à 6/11 derrière l’arc. Pas toujours constant cette saison, le jeune arrière titulaire des Knicks finit très fort puisqu’il est en grande forme depuis une dizaine de jours, particulièrement en ce qui concerne l’adresse extérieure (29/58 sur ses six derniers matchs, soit 50%). De très bon augure pour les playoffs.

✅ Obi Toppin. Titulaire sur le poste 4 pour remplacer Julius Randle, l’habituelle doublure a elle aussi proposé un bon match avec ses 21 points (9/15), 4 passes et 2 interceptions. Moins doué que le n°30 balle en main et donc moins fort dans le un-contre-un, il apporte en revanche davantage de mouvement « off-ball » que celui qu’il remplace dans le cinq majeur, et cela ouvre encore plus le jeu pour Jalen Brunson et Immanuel Quickley sur le « pick-and-roll ». Dans un style différent, le natif de New York se montre donc précieux.

✅ Corey Kispert. Sacré match du shooteur de Washington, qui a profité des nombreuses absences dans le cinq majeur pour prendre davantage de responsabilités en attaque et planter 29 points (10/19, 4/11 derrière l’arc). On l’a notamment vu poser la balle au sol et attaquer le cercle, fait suffisamment rare pour être souligné sachant que dans le dispositif « normal » des Wizards, il se cantonne surtout à du « catch-and-shoot ». Si le trio de titulaires de Washington est mis au frigo pour les quatre matchs restants au calendrier de Washington, l’ancien de Gonzaga sera clairement le grand gagnant de ce choix, avec le champ libre pour finir la saison avec le feu vert.

⛔️✅ Deni Avdija. Dure soirée pour l’ailier israélien, qui a gâché ses bonnes intentions et son apport cohérent (9 points, 3 rebonds, 5 passes et 3 interceptions) par 8 pertes de balle (!) et une défense moyenne.

LA SUITE

– Knicks (46-33) : déplacement chez les Pacers, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h00).

– Wizards (34-44) : réception des Bucks, dans la nuit de mardi à mercredi (01h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.