Après son expérience ratée aux Spurs, Luka Samanic veut rebondir avec le Jazz

Ce déplacement du Jazz à San Antonio, mercredi dernier, avait une saveur particulière pour au moins deux membres de l’équipe. Pour Will Hardy d’abord, qui retrouvait une seconde fois cette saison son ancien club et le coach dont il a été l’assistant pendant cinq ans, Gregg Popovich. Mais aussi pour Luka Samanic.

Celui-ci, qui avait disputé ses deux premières saisons dans la Grande Ligue avec les Spurs, était désormais titulaire d’un contrat de dix jours avec l’équipe de Salt Lake City. « C’est fou comme Dieu fait les choses. C’est vraiment étrange, mais je suis heureux. Les secondes chances ne se présentent pas rapidement ou facilement », confie l’intéressé au Deseret News.

« Étrange » coïncidence en effet pour lui, qui n’avait plus foulé un parquet NBA depuis mai 2021 et a effectué son retour sur son ancien parquet. Le Croate, auteur de 9 points (mais 2/8 aux tirs), 9 rebonds et 4 passes ce soir-là, a connu un début de carrière chaotique malgré son statut de 19e choix à la Draft 2019. Lors de sa saison rookie, il n’a fait que trois apparitions avec les Spurs et principalement joué en G-League.

Il a été davantage mobilisé lors de sa seconde saison mais sans pour autant trouver une place stable dans la rotation de Gregg Popovich. En conséquence, l’intérieur a été coupé en octobre 2021 avant d’être repêché par les Knicks, où il n’a jamais joué.

Plutôt que de viser un retour en Europe, il s’est accroché à son rêve de NBA en jouant cette saison avec les Maine Celtics en G-League où il tournait à 22 points par match. Malgré son échec initial avec les Texans, Luka Samanic tient « à remercier les Spurs. Même si j’ai été coupé, je pense que c’est l’une des meilleures choses qui ait pu m’arriver. Cela a fait de moi ce que je suis aujourd’hui et j’ai beaucoup appris sur moi-même. »

Un parcours nécessaire

« Une première expérience quelque part ne fonctionne pas pour tout le monde. Pour certains, le déclic a lieu avec la deuxième ou la troisième équipe. Et je pense qu’il est l’un de ceux-là, parce que c’est un garçon formidable. Et j’aimerais qu’il réussisse. Vous savez, Danny Green est un joueur qu’on a coupé deux ou trois fois, et il a fini par devenir un super joueur pour nous », rappelle Gregg Popovich en comparaison.

En plus de travailler sur son tir et son physique, le Croate a ainsi commencé à travailler sur son attitude, à s’exprimer davantage sur le terrain, à sortir de sa coquille et à apprendre à mieux connaître ses coéquipiers. Autant de facteurs susceptibles de lui faire gagner sa place au sein de l’effectif du Jazz, comme Kris Dunn avant lui.

Will Hardy estime que ce parcours sinueux était nécessaire. En étant drafté au premier tour comme le coach le dit, « tu peux penser que les choses vont être plus faciles qu’elles ne le sont et mériter certaines choses que tu n’as peut-être pas encore gagnées. Le fait d’être coupé, d’aller en G-League et d’être privé de tout ça donne une nouvelle perspective sur la frontière entre le fait d’être en NBA et d’en être exclu. Il sait que cela a été douloureux à l’époque d’être écarté, mais il a acquis une nouvelle perspective et je pense que c’est ce dont il avait besoin pour se recentrer et changer d’approche. »

Luka Samanic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 SAN 3 16 31.3 37.5 75.0 0.3 3.0 3.3 2.0 2.0 0.0 0.7 0.7 5.3 2020-21 SAN 33 9 44.8 27.9 55.2 0.5 1.6 2.1 0.5 1.3 0.2 0.6 0.2 3.7 2022-23 UTH 2 19 33.3 16.7 100.0 0.0 5.5 5.5 2.0 3.5 1.0 2.0 1.0 6.5 Total 36 10 43.0 29.4 57.6 0.5 1.7 2.2 0.6 1.4 0.2 0.6 0.3 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.