Les Knicks repêchent Luka Samanic

Coupé par les Spurs, Luka Samanic a déjà retrouvé un club, et ce sera New York. Ce n’est pas un contrat classique puisqu’il s’agit d’un « two-way contract« , et le Croate devrait donc essentiellement jouer en G-League. Un championnat qu’il connaît bien, et il y avait fait des dégâts la saison passée avec 22 pts et 11 rbds de moyenne.

Sélectionné au premier tour de la Draft 2019, Samanic n’est jamais parvenu à s’imposer à l’étage supérieur, tournant péniblement à 3.8 pts de moyenne pour 36 matches joués en deux saisons.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 apparitions sur la feuille de match en NBA.