Nick Nurse réfléchira à son avenir après la saison

Même s’il y a du mieux depuis deux mois et que la franchise pourra se défendre pendant le « play-in », les Raptors patinent globalement depuis le début de saison. Ils n’ont jamais trouvé la bonne formule et les rumeurs de transfert ont sans doute pollué l’équipe pendant de longues semaines.

Pour Nick Nurse, ce fut un exercice compliqué et cette cinquième saison en tant que coach (après cinq comme assistant) sonne comme celle du bilan. Il a d’ailleurs prévu de le faire à l’issue de cet exercice 2022/23.

« Une fois la saison terminée, je vais faire le point. Je vais prendre quelques semaines pour voir où j’en suis personnellement », annonce-t-il à ESPN. « Je pense à ça. Cela fait dix ans que je suis là, et c’est plutôt un bon parcours. On a fait de grandes saisons pendant cette décennie. Et dix ans, c’est le bon moment pour prendre du recul et réfléchir. »

Aurait-il déjà la tête à ça ? « Non. Je suis concentré sur mon boulot », assure-t-il. « Je veux aussi finir la saison le plus loin possible, pourquoi pas gagner encore quelques places et jouer une série de playoffs. Cette équipe a besoin d’une expérience en playoffs. »

Nick Nurse (55 ans) a conduit les Raptors au titre NBA dès sa première expérience comme « head coach », en 2018/19. Coach inventif en défense, il avait ensuite réalisé une saison suivante très intéressante, sans Kawhi Leonard, terminée dans la « bulle » en 2020, avec une défaite dans le Game 7 de la demi-finale de conférence.

La suite fut moins glorieuse, avec une saison 2020/21 ratée, puis une embellie l’année dernière et un premier tour de playoffs. Avant cette saison très moyenne jusqu’à maintenant.