Caitlin Clark élue meilleure joueuse universitaire de l’année

Mercredi, Caitlin Clark a été nommée « Naismith National Player of the Year », un trophée qui récompense la meilleure joueuse universitaire de la saison.

Il faut dire qu’au cours de sa saison junior avec Iowa, elle a explosé les compteurs statistiquement avec 27.3 points, 8.6 passes, 7.3 rebonds à 47.4% au tir dont 39.2% à 3-points ! Des chiffres impressionnants qui font d’elle la seule joueuse à afficher des moyennes d’au moins 20 points, 5 passes décisives et 5 rebonds sur la saison.

« Gagner ce trophée est une grande réussite » a déclaré Caitlin Clark. « C’est un grand honneur pour notre famille et notre programme. Rien de tout cela ne serait possible sans ce formidable soutien. Je tiens à remercier Lisa Bluder (coach) et son staff de m’avoir donné l’opportunité de jouer pour l’Université d’Iowa. C’est un endroit où je me suis épanouie dès que j’ai mis les pieds sur le campus ».

Collectivement, les résultats suivent, puisque Iowa s’est qualifié pour le Final Four de la March Madness, après une performance historique de Caitlin Clark, auteure d’un triple-double à 40 points face à Louisville. Une rencontre où elle a été impliquée directement sur 70 des 97 points de son équipe, soit en scorant soit en réalisant la passe !

Les trois autres finalistes pour le trophée étaient Elizabeth Kitley (Virginia Tech), Maddy Siegrist (Villanova), et bien sûr Aliyah Boston (South Carolina). Cette dernière avait réalisé un incroyable triplé la saison dernière en remportant le titre NCAA, le trophée de meilleure joueuse de l’année et le trophée de meilleure défenseure de l’année. C’est dire le niveau de jeu de Caitlin Clark cette saison…

Et comme le hasard fait souvent bien les choses, Caitlin Clark et Aliyah Boston se retrouveront au Final Four lors d’une demi-finale nationale qui s’annonce bouillante, vendredi. Si South Carolina, tenant du titre, qui n’a toujours pas perdu le moindre match cette saison (36-0) fait figure de grand favori, Iowa tentera de déjouer les pronostics.

Un exploit qui pourrait envoyer Caitlin Clark et les Hawkeyes aux portes d’un premier sacre national pour le programme, hommes et femmes confondus.