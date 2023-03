Jordan Poole a activé le mode Playoffs

Moins bon dernièrement, Jordan Poole a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des consultants mais aussi des fans de Golden State. Mais, vendredi face aux Sixers, c’est lui qui a permis aux Warriors de s’imposer (120-112) avec ses 33 points à 10/19 au tir dont 6/11 à 3-points. Après la rencontre, il n’a pas manqué l’occasion de répondre à ses détracteurs.

« Il s’agit bien de ‘playoffs Jordan Poole’, mais ce qui est fou, c’est que vous le savez tous » a ironisé le héros du soir. « Vous le savez. Alors je ne veux plus rien entendre … toutes ces critiques que vous disiez sur moi ».

« Poole party » dans le 4e quart-temps

Alors que les Warriors étaient menés de 9 points à l’entame du dernier quart-temps (88-79), Jordan Poole a pris feu avec 19 de ses 33 points dans ce 4e quart-temps remporté sur le score de 41-24. Face à un tel coup de chaud, son coach l’a laissé sur le parquet pendant l’intégralité du quart-temps.

« L’année dernière, il avait été très bon en playoffs et signé beaucoup de grosses performances pour nous » a rappelé Steve Kerr. « Ce soir, cela ressemblait aux playoffs de l’année dernière, lorsque Jordan attaquait et réussissait ses tirs, mais aussi lorsqu’il allait sur la ligne des lancers-francs. Il nous a donné une toute autre dimension en attaque. Il a été magnifique ce soir ».

S’il était critiqué pour ses performances offensives, Jordan Poole l’était également pour son manque d’implication de l’autre côté du parquet avec un manque d’efforts flagrant et des fautes stupides concédés. Mais, sur ce match contre les Sixers, il a été beaucoup plus impliqué et décisif en défense, de quoi être félicité par ses coéquipiers.

« Il est clair que lorsque vous abordez le match comme il faut, en termes d’effort et de concentration dans tous les domaines, et pas seulement JP, alors de bonnes choses se produisent généralement des deux côtés du terrain » a expliqué Stephen Curry. « Il en a mis 19 dans le 4e quart-temps. Il s’est battu de l’autre côté du parquet et a été récompensé pour cela. Il s’est montré très sûr de lui et décisif tout au long du match. Pour nous, avoir le luxe de nous appuyer sur lui pendant la majeure partie du 4e quart-temps … c’était une façon plaisante de jouer et de le voir s’exprimer sur le terrain ».