Au contact de LeBron James, Anthony Davis progresse comme leader

« J’entame juste une nouvelle étape en matière de leadership dans ma carrière. Je vais guider cette équipe à ma façon. » Ainsi s’exprimait Anthony Davis fin décembre 2021, alors que LeBron James enchaînait les absences liées aux blessures, au Covid ou à sa suspension après une altercation avec Isaiah Stewart.

« AD » expliquait à l’époque que Rajon Rondo, Carmelo Anthony ou Russell Westbrook l’encourageaient à prendre la parole dans le vestiaire. Quitte à se comporter de façon contre-nature. Car « je suis normalement un gars très silencieux quand je joue et je ne parle vraiment que lorsque je suis sur le bord du terrain ».

Aujourd’hui, ces vieux routiers de la ligue ne sont plus là, à ses côtés. Et Davis, deuxième joueur le plus âgé et expérimenté de l’équipe, doit de nouveau faire entendre sa voix en l’absence du « King ». En plus de devoir porter les Lakers sur le plan statistique.

Anthony Davis obligé de se faire violence

« À chaque fois que vous jouez avec une autre star et que celle-ci est absente, même en essayant de t’isoler et de ne pas te mettre la pression, tout le monde attend que tu compenses ou que tu fasses au moins la moitié, et l’équipe l’autre moitié. Sachant qu’il allait être sur la touche pendant une longue période, tout le monde me regardait en me disant : ‘OK AD, on a besoin de toi pour nous porter jusqu’à ce qu’on soit capables de se remettre sur pied’ », rapporte Davis qui tourne à 26 points et 12 rebonds de moyenne en mars.

Davis semble être à la hauteur à entendre Dennis Schroder. Celui-ci est bien placé pour parler de l’évolution vocale de l’intérieur puisqu’il l’a côtoyé lors de la saison 2020-21. « C’est mieux que lors de mon premier passage. Il est plus bavard. Je ne le connaissais pas, lors de mon premier passage ici. Mais cette année, il fait du bon travail. Je pense qu’il a aussi appris de LeBron. Parler à ses coéquipiers, en particulier en défense… Il a beaucoup progressé depuis cette première année », constate le meneur.

« AD » confirme sans surprise avoir beaucoup appris au contact de James, tant dans le jeu que dans l’incarnation de ce rôle de leader. « Et je pense que c’est encore plus vrai quand il ne joue pas, parce que c’est à moi de le faire. (En temps normal) je joue et je le laisse parler. Mais quand il n’est pas là, on a besoin de quelqu’un pour s’exprimer et c’est à ce moment-là que je me dis que c’est à mon tour d’utiliser ma voix », explique Davis, décrivant sa relation avec James comme « l’une des meilleures en NBA ».