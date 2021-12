LeBron James absent, Anthony Davis veut s’imposer comme leader des Lakers

Placé à l’isolement pour au moins 10 jours, LeBron James est atteint du Covid-19. Anthony Davis, son ami et coéquipier, a ensuite précisé que le « King » était asymptomatique. C’est un soulagement pour le quadruple MVP qui avait lu le témoignage de Joel Embiid, mais aussi pour AD, qui était inquiet.

« Quand on s’est appelé, on n’a pas vraiment parlé de basket. J’ai juste pris de ses nouvelles et je me suis assuré qu’il allait bien » raconte ainsi Anthony Davis à Yahoo! Sports. « Question basket, je ne suis pas inquiet pour lui. Je me préoccupe juste de savoir qu’il va bien. »

Cette mise à l’écart, la deuxième depuis le début de saison après sa blessure aux abdominaux, est un défi pour Anthony Davis.

« C’est comme si j’étais testé sur mon leadership » poursuit-il. « Bron a été absent à cause de blessures et maintenant aussi à cause du Covid, et c’est donc un bon test pour moi. C’est une bonne expérience pour moi de diriger ces gars et ce qui est bien, c’est que j’ai d’autres vétérans à mes côtés pour m’aider à surmonter les obstacles. C’est un bon test, non seulement pour notre équipe, mais aussi pour moi qui dirige ces gars-là. »

« J’entame juste une nouvelle étape en matière de leadership dans ma carrière »

Le début de saison de Los Angeles est compliqué, Anthony Davis n’a que 28 ans, mais son palmarès et son rôle lui permettent de guider ses coéquipiers. Par le jeu bien sûr, mais aussi par la voix.

« J’entame juste une nouvelle étape en matière de leadership dans ma carrière. Je vais guider cette équipe à ma façon. J’essaie d’exprimer ce que je ressens dans notre vestiaire. Rajon Rondo, Melo Anthony et Russ Westbrook m’ont tous encouragé à parler parce que je suis normalement un gars très silencieux quand je joue et je ne parle vraiment que lorsque je suis sur le bord du terrain. Mais ils m’ont dit : ‘Utilise ta voix. Utilise ta voix’. »

« Utiliser sa voix », ça ne signifie pas pour autant pousser une gueulante quand tout va mal. S’exprimer, c’est aussi encourager et motiver.

« Je vais être le gars qui dit ce qu’il pense, que ce soit dans les médias ou dans le vestiaire » conclut Anthony Davis. « Mais c’est parce que j’essaie d’aider l’équipe à insuffler de la confiance à ces gars. Évidemment, j’étais là quand nous avons gagné le titre, donc je leur dis que c’est une longue saison et j’utilise juste mes connaissances et mon expérience pour aider ces gars. Ce qui est bien avec nous, c’est que nous avons un groupe de vétérans. Tous ces gars savent déjà ce que nous devons faire, ce qui est une bonne chose. Pour les plus jeunes, je leur dis simplement : ‘On est bien. Continue d’aller de l’avant’. Nous avons beaucoup de gars qui savent ce qu’ils sont censés faire sur et en dehors du terrain, surtout quand il vous manque un gars comme LeBron. »