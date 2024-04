Des Pacers au fort accent canadien

Moment d’histoire la nuit dernière à Toronto, puisque trois Canadiens étaient titulaires dans le même camp à l’entre-deux. Non pas pour composer le cinq de départ des Raptors, mais bien pour composer celui des Pacers, puisque Rick Carlisle avait décidé d’aligner d’entrée Bennedict Mathurin, Andrew Nembhard et Oshae Brissett.

Derrière les États-Unis bien sûr, le Canada est à ce jour le pays le mieux représenté en NBA, avec pas moins de 21 « expatriés ». Mais jusqu’ici, aucun trio de coéquipiers n’avait commencé le même match dans la Grande Ligue. Puis ce déplacement dans l’Ontario est arrivé…

« C’est plutôt cool que cela se produise à Toronto », jugeait d’ailleurs Rick Carlisle. « Ils ont tous les trois bien joué : [Andrew] Nembhard a livré un excellent match, [Bennedict] Mathurin a été génial et [Oshae] Brissett nous a apporté de l’énergie, des rebonds, c’était super. »

Comme souligné par le coach d’Indiana, les trois Canadiens ont montré de belles choses sur le parquet de la Scotiabank Arena et nul doute qu’ils ont joué avec un surplus de motivation dans cette atmosphère où ils étaient plus scrutés que d’habitude.

« Ce match signifiait un peu plus pour nous trois et nous avons marqué [trois des quatre] premiers paniers de la partie, donc cela nous a donné confiance », réagissait Andrew Nembhard, auteur de 25 points et 10 passes en 35 minutes, en l’absence de Tyrese Haliburton. « C’était amusant, en sachant combien de personnes, des amis et de la famille, sont venues pour me voir. Cela m’a donné un certain sentiment de confiance. »

« C’était un honneur pour Andrew, Oshae et moi de jouer au Canada. J’ai connu beaucoup de bons moments [ici] et j’ai hâte d’en vivre beaucoup d’autres », déclarait de son côté Bennedict Mathurin, qui a inscrit 15 points en 28 minutes.

Un pays qui progresse (très) rapidement

Pour Rick Carlisle, la « grande fête » du basket canadien qui s’est tenue lors de ce Raptors/Pacers donne en tout cas l’occasion de célébrer tous les progrès affichés au fil des années par ce pays, d’un point de vue basket.

« Cela témoigne juste de ce qui se passe au Canada, en termes de développement de grands talents prometteurs. C’est assez incroyable et époustouflant. [Le basket canadien] est entre de bonnes mains, c’est vraiment impressionnant. Ce pays est devenu une véritable pépinière de talents pour le basket. Ces dix dernières années, quelque chose a semble-t-il déraillé, c’est juste dingue. Ils ont une incroyable culture, non seulement en termes de développement de compétences, mais aussi en termes de développement de mecs qui sont d’excellents athlètes », analysait ainsi l’ancien entraîneur des Mavericks.

Outre Bennedict Mathurin, Andrew Nembhard et Oshae Brissett, d’autres joueurs canadiens plus ou moins connus, comme Shai Gilgeous-Alexander, Andrew Wiggins, Jamal Murray ou RJ Barrett, contribuent à l’essor du basket au Canada, jugée par le passé imprévisible par certains.

« J’ai grandi en tant que fan des Canadiens [de Montréal, en NFL, ndlr] et des Maple Leafs [de Toronto, en NFL également] et, même en regardant tout le temps leurs matchs, je ne pense que quelqu’un pouvait voir [cette explosion du basket] arriver », ajoutait justement Rick Carlisle.

La Coupe du monde 2023 et potentiellement les Jeux olympiques 2024 risquent sans doute de permettre au basket canadien de faire davantage parler de lui, sous la houlette de Nick Nurse.