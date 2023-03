Dillon Brooks prend un gros vent de Kyrie Irving… et une future suspension

Depuis quelques années, les basketteurs se prennent pour des footballeurs à s’échanger leurs maillots à la fin des rencontres, et cette nuit, Dillon Brooks a récupéré le maillot de Kyrie Irving après leur gros duel de la soirée. Après leur accolade, l’ailier des Grizzlies a tendu son maillot à Kyrie Irving qui… ne l’a pas pris !

Après coup, le meneur des Mavericks assure n’avoir pas fait attention… « Oui, j’ai vu ça après le match. Je le prendrai la prochaine fois. Oui, je le prendrai sans doute, mais pas cette fois. »

Avant cela, Dillon Brooks s’était encore fait remarquer sur le terrain, et plus particulièrement par les arbitres. Après son dunk sur Maxi Kleber, numéro 1 du Top 10 de la nuit, le bouillant ailier de Memphis s’est laissé aller à une petite célébration pour chambrer le banc de Dallas. Résultat : une faute technique de plus.

Il imite une « cheerleader » pour se moquer de Theo Pinson

C’est la 18e de la saison, et ça signifie qu’il sera à nouveau suspendu pour un match ! « Les médias ont décidé que j’étais le vilain, et je le prends comme ça » a-t-il réagi.

Et pourquoi a-t-il chambré le banc de Dallas ? En fait, il « imitait » Theo Pinson, qu’il croise depuis la NCAA, et en 2017, North Carolina avait barré la route à Oregon lors du Final Four. Six ans plus tard, Dillon Brooks est devenu un titulaire en NBA, et Theo Pinson est de son côté assis au bout du banc des Mavericks.

« Il était debout, et il doit s’asseoir. Je voulais lui fait comprendre qu’il était une cheerleader » lâche Dillon Brooks. « On est de la même cuvée. J’ai grandi en le regardant jouer. C’était un super joueur, et maintenant il est payé à être une cheerleader. »

Sur Twitter, Theo Pinson a répondu qu’il « était visiblement dans la tête » de Dillon Brooks…