Libéré par les Bucks en début de mois, Sandro Mamukelashvili ne pouvait pas rêver meilleur endroit que San Antonio et les Spurs pour se relancer. Une franchise qui n’a déjà plus rien à jouer en cette fin de saison et qui donne surtout sa chance aux jeunes en vue de l’avenir, en plus d’être coachée par l’immense Gregg Popovich.

Forcément, le Géorgien en profite pour jouer davantage qu’à Milwaukee et, la nuit dernière face aux Nuggets, il s’est distingué en compilant 11 points, 4 rebonds et 2 passes en 12 minutes (à 4/5 au shoot, dont 2/3 à 3-points). Une prestation déterminante pour faire tomber le leader de l’Ouest, car le joueur de 23 ans a planté l’ensemble de ses points dans le quatrième quart-temps (qu’il a disputé intégralement) !

Le tout face à un autre intérieur européen : Nikola Jokic, double MVP en titre et « l’un des meilleurs » joueurs issus du Vieux Continent.

« Je voulais défier Nikola [Jokic], donc j’ai sorti mon meilleur match », réagissait le néo-Spur, au sortir de son troisième match sous les couleurs texanes. « Je ne saurais en dire suffisamment à propos de mes coéquipiers… Ils m’ont chauffé, ils étaient géniaux, ils m’ont apporté une énergie positive et ils m’ont fait confiance. »

Sandro Mamukelashvili semble fait pour le basket de Gregg Popovich, qui ne tarit pas d’éloges à son sujet.

« C’est un gamin talentueux, nous apprécions son jeu. Il a de très bonnes qualités athlétiques. C’est un joueur qui sait comment jouer, il joue à l’Européenne. Il est intelligent, j’étais vraiment heureux pour lui. Il a fait du bon boulot », l’encensait ainsi le coach le plus victorieux de l’histoire de la saison régulière.

S’il parvient à reproduire ce genre de performances d’ici la fin de saison, Sandro Mamukelashvili pourrait donc être conservé par les dirigeants de San Antonio, alors qu’il est en fin de contrat cet été.