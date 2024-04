Rui Hachimura cherche encore sa place aux Lakers

Débarqué en Californie fin janvier, Rui Hachimura a réalisé sa meilleure performance sous ses nouvelles couleurs mardi face aux Grizzlies. En sortie de banc, il a été le facteur X en marquant 17 points à 7/11 au tir en 27 minutes avec un +/- de +22, permettant aux Lakers d’empocher la victoire (112-103).

« J’ai essayé d’être agressif des deux côtés du terrain » a déclaré Rui Hachimura. « La défense, l’attaque, les rebonds, vous savez… Je pense que j’ai fait du bon travail et nous avons pu nous en sortir avec la victoire ».

L’ancien des Wizards, d’abord titulaire et désormais remplaçant, a du mal à s’adapter à sa nouvelle équipe. En 18 matchs, il tourne à 9.8 points, 5.3 rebonds et 0.7 passe, contre 13.0 points, 4.3 rebonds et 1.2 passe à Washington.

Son temps de jeu est pourtant identique mais son rôle a déjà plusieurs fois changé cette saison.

« C’est sûr que c’est difficile » a reconnu le Japonais. « Le rôle, les minutes et tout ce qui change, c’est difficile pour moi de m’adapter, mais c’est la même chose pour tout le monde. Je dois juste m’y habituer et être toujours prêt à avoir un impact sur les matches ».

Pour le moment, ses performances ne portent pas préjudice aux Lakers, qui ont remporté 7 de leurs 10 derniers matchs. Mais du côté de Los Angeles, on croit beaucoup en Rui Hachimura, et c’est pour cette raison qu’ils l’ont fait venir sachant qu’il sera free agent cet été. Darvin Ham, le coach des Lakers, encourage surtout son joueur à être plus agressif, pour apporter sur le terrain la force physique manquante due à l’absence de LeBron James.

« Je l’ai toujours encouragé à être plus agressif et plus physique » a ainsi confié Darvin Ham sur ce qu’il attend de l’ailier fort. « Les gens disent que comme LeBron et D’Angelo ne sont pas disponibles, alors il faut marquer, marquer, marquer, mais nous avons surtout besoin de physique à l’intérieur. Nous avons besoin de physique défensivement et offensivement, en attaquant le cercle avec agressivité ».

Rui Hachimura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 WAS 48 30 46.6 28.7 82.9 1.6 4.5 6.1 1.8 2.2 0.8 1.1 0.2 13.5 2020-21 WAS 57 32 47.8 32.8 77.0 0.9 4.6 5.5 1.4 2.1 0.8 1.2 0.1 13.8 2021-22 WAS 42 23 49.1 44.7 69.7 0.6 3.2 3.8 1.1 1.3 0.6 0.8 0.2 11.3 2022-23 * All Teams 63 23 48.6 31.9 73.9 0.8 3.7 4.5 0.9 1.1 0.3 0.8 0.4 11.2 2022-23 * LAL 33 22 48.5 29.6 72.1 1.0 3.7 4.7 0.7 1.0 0.2 0.5 0.4 9.6 2022-23 * WAS 30 24 48.8 33.7 75.9 0.6 3.6 4.3 1.2 1.3 0.4 1.2 0.4 13.0 2023-24 LAL 60 26 53.3 42.4 73.5 0.8 3.2 4.0 1.1 1.5 0.6 0.7 0.3 13.1 Total 270 27 49.1 36.9 76.3 0.9 3.8 4.8 1.3 1.6 0.6 0.9 0.3 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.