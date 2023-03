Kevin Durant très impatient de jouer devant son nouveau public

Échange de Brooklyn à Phoenix il y a maintenant un mois, Kevin Durant va effectuer ses grands débuts à domicile cette nuit. Clin d’oeil du destin, il le fera face à sa toute première équipe, le Thunder d’Oklahoma City.

« Je suis content d’avoir pu jouer quelques matchs à l’extérieur pour me mettre en jambes parce que je sais que ça va être bruyant [pour mes débuts à domicile] », a-t-il expliqué sur ESPN. « J’ai hâte de pouvoir retrouver nos fans, je sais qu’ils sont impatient de nous voir tous sur le terrain. »

Depuis son retour aux affaires, Kevin Durant tourne à 26.7 points, 7.3 rebonds et 3.7 passes de moyenne. Côté adresse, c’est très impressionnant : 29 sur 42 aux tirs, dont 7 sur 13 à 3-points. Comme si le fait d’intégrer une nouvelle équipe, ou sa dernière blessure en date au genou n’étaient jamais arrivés, pour ainsi dire… Mais en coulisses, le joueur est impatient d’en finir avec tout ce battage médiatique autour de son arrivée chez les Suns, un potentiel candidat au titre dans une conférence Ouest ouverte aux quatre vents derrière les Nuggets.

« Revenir à la normale le plus tôt possible »

Pour la première fois de sa carrière, Kevin Durant a été échangé en cours de saison, ce qui perturbe considérablement sa routine. Or, on sait combien les joueurs NBA ont besoin de leurs habitudes pour être les plus performants possibles. Cela inclut en l’occurrence de ramener dans ses bagages son chef cuistot !

« J’essaye simplement de revenir à la normale le plus tôt possible », ajoute KD. « Je suis content de pouvoir jouer à nouveau, en sachant que les choses vont bientôt revenir à la normale »

Avec 188 points inscrits en duo avec Devin Booker, Kevin Durant a rappelé des chiffres d’un autre temps, ceux de Wilt Chamberlain et plusieurs de ses coéquipiers des Warriors (de Philadelphie) en 1961-62 notamment. Mieux, avec huit victoires sur leur onze derniers matchs, les Suns sont l’équipe à surveiller de cette fin de saison à l’Ouest.

« L’énergie qu’on a dans l’équipe dès la seconde où on entre dans la salle, et jusqu’à ce que tout le monde parte est tellement positive. Ça te motive encore plus à l’idée de venir travailler. »