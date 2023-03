Les performances du Heat empêchent Udonis Haslem de dormir

Après avoir atteint la finale NBA en 2020 puis la finale de la conférence Est la saison passée, le Heat a bien du mal à enchaîner cette saison. Pire, les hommes d’Erik Spoelstra réalisent une campagne assez décevante avec un bilan de 34 victoires pour 31 défaites. Les Floridiens pointent actuellement à la 7e place de l’Est avec trois revers de plus que les Nets, qui détiennent la 6e place directement qualificative pour les playoffs.

Des performances moyennes qui ont de quoi agacer le vieux sage de la franchise : Udonis Haslem.

« Personne n’aime perdre » a ainsi lâché Udonis Haslem. « Je perds le sommeil la nuit, vous savez ce que je veux dire. Ce n’est pas comme ça que je voulais que ma dernière année se déroule. Pour moi, rien n’a été facile dans la vie et j’ai dû travailler pour tout. Ce n’est qu’une situation de plus où il faut s’en sortir. Pour obtenir ce que l’on veut, il faut insister un peu plus fort, donner un peu plus, et c’est comme ça dans la vie ».

Même si Miami n’a pas encore hypothéqué ses chances et qu’une qualification directe en playoffs reste envisageable, il n’y a plus de temps à perdre. D’où la sortie d’Udonis Haslem qui espère provoquer un électrochoc dans le vestiaire. Cela a plutôt réussi la nuit dernière avec la victoire face aux Hawks, mais ça demande confirmation.

Après vingt ans passés au sein de la ligue et trois titres de champion NBA, Udonis Haslem, 42 ans, ne joue quasiment plus depuis plusieurs saisons, mais il a toujours un rôle extrêmement important au sein du groupe.