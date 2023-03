Giannis Antetokounmpo réalise son rêve : devenir co-propriétaire d’une équipe de football

Après Kevin Durant et James Harden, c’est au tour de Giannis Antetokounmpo d’investir dans la MLS, le championnat nord-américain de football. Associé à ses frères mais aussi au hockeyeur Filip Forsberg, l’ailier des Bucks devient ainsi actionnaire minoritaire du Nashville FC.

« Le football est un sport à l’échelle mondiale, et nos nouveaux propriétaires renforcent une fois de plus l’engagement de notre club à être une équipe mondiale », a déclaré le propriétaire John Ingram. « Filip et Giannis ne sont pas seulement des sportifs extraordinaires – ils sont aussi des ambassadeurs de leurs sports respectifs, des modèles pour des millions de personnes et des représentants dans leurs villes d’origine et dans le monde entier. Nous partageons la conviction commune que nos équipes ne se contentent pas de jouer au niveau le plus élevé, mais qu’elles élèvent également leurs communautés et aident ceux qui en ont le plus besoin. »

Un hommage à leur père Charles Antetokounmpo

Parmi les autres investisseurs de la franchise de Nashville, on trouve l’actrice Reese Witherspoon et son mari Jim Toth, ainsi que le running-back Derrick Henry. Pour les frères Antetokounmpo, c’est une manière de rendre hommage à leur père, ancien footballeur au Nigeria et en Allemagne, décédé en 2017.

« Je sais qu’il serait fier de nous » a confié Thanasis. « Ce n’est pas uniquement un investissement, c’est une partie de son héritage. C’est pour nous et les générations à venir. »

Pour Giannis, c’est même un rêve qui se réalise : « C’est le premier sport que j’ai aimé en Grèce et j’ai toujours rêvé de posséder une équipe de football. Lorsque mes frères et moi avons étudié le Nashville SC, nous avons su que c’était une équipe et une ville dans lesquelles nous voulions nous impliquer. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de rejoindre les Boys in Gold, et j’ai hâte de venir assister à un match au GEODIS Park ! »

Photo : Nashville FC