MLS : en investissant dans l’équipe de Philadelphie, Kevin Durant veut être actif localement

« Bienvenue dans la famille Union ! » Kevin Durant vient d’officialiser son investissement au sein de l’Union de Philadelphie, une équipe de la Major League Soccer (MLS). Comme annoncé, il s’agit d’une participation minoritaire à hauteur de 5%, avec une option pour 5% supplémentaires à court terme. La franchise étant désormais valorisée à 325 millions de dollars, la participation du Net s’élève à au moins 16 millions de dollars.

« J’ai toujours été un amateur de soccer et je voulais m’impliquer de manière significative, » justifie l’intéressé. « Mon équipe et moi avons établi une connexion instantanée avec l’Union de Philadelphie et le personnel ainsi que leur vision d’un partenariat. Vous ne me verrez pas aux matchs pour l’instant, mais mon équipe et moi jouerons un rôle actif dans la communauté pour aider à redonner à Chester (Pennsylvanie) et à Philadelphie. »

La franchise de soccer et Thirty Five Ventures, la société du basketteur, prévoient en effet de s’associer pour accroître la visibilité de l’équipe et sensibiliser la communauté via la Fondation Kevin Durant. L’idée est de développer des programmes communautaires à Chester, là où l’équipe est basée, en vue de lutter contre l’injustice raciale et sociale, tout en aidant le territoire à se relever de la pandémie de coronavirus.

Suspendue depuis début mars à l’instar de la NBA, la Major League Soccer doit reprendre son championnat début juillet, également à Disney World.