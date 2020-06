MLS : Kevin Durant investit dans l’équipe de Philadelphie

En matière d’investissement, Kevin Durant sait varier les plaisirs. Sports Business Daily rapporte ainsi qu’il a investi dans le Philadelphie Union, une équipe de soccer. Il s’agirait d’une participation minoritaire à hauteur de 1 à 5%.

Pour avoir un ordre d’idée, Forbes estimait la valeur de la franchise à 240 millions de dollars en 2019. Son investissement, que Kevin Durant aurait fait d’un point de vue personnel ou via sa société Thirty Five Ventures, s’élèverait ainsi jusqu’à 12 millions de dollars.

Selon The Athletic, Kevin Durant avait rencontré les dirigeants de la franchise de Pennsylvanie en décembre dernier, et ce même média rapportait que « KD » avait tenté d’investir à plusieurs reprises par le passé dans la franchise MLS de Washington, D.C. United. Avec cette entrée dans le football, il imite LeBron James, Steve Nash ou plus récemment James Harden, qui a misé plusieurs millions sur des clubs de Houston.

Ces dernières années, l’ancien Warrior et actuel joueur des Nets a multiplié les investissements divers et variés, de la Silicon Valley aux casques audio en passant par le soutien scolaire.