Redevenu titulaire, Tyrese Maxey a donné des sueurs froides aux Mavs

Reconverti en 6e homme des Sixers, Tyrese Maxey n’avait plus été titulaire deux matchs de suite depuis la mi-janvier. Inséré dans le cinq de départ la veille à Miami, pour remplacer numériquement Joel Embiid, le meneur/arrière a démarré cette nuit aussi, sur le parquet des Mavs.

« On voulait prendre un bon départ. On s’est dit, en jouant le soir précédent (à Miami), que si on pouvait bien démarrer, ce serait génial. On l’a fait offensivement. Mais on n’a pas réussi à faire de stops. On n’a pas réussi à faire de stops de la soirée », regrette Doc Rivers.

Le coach a fait face aux limites de sa stratégie puisque Tyrese Maxey, préféré à un De’Anthony Melton plus solide défensivement, a eu beaucoup de mal à contenir Kyrie Irving. Tandis que Luka Doncic a mis plus d’une fois dans le vent PJ Tucker. Les deux hommes ont ainsi combiné 82 points au total, avec un excellent pourcentage d’adresse à eux deux (28/44 !).

Surtout, on ne peut pas dire que les 76ers aient réussi l’entame de rencontre attendue. Contrairement à leur déplacement à Miami où ils s’étaient retrouvés avec 18 points d’avance à la pause, les joueurs de Doc Rivers étaient cette nuit menés de quatre points lors du passage au vestiaire, avant de couler dans le troisième acte.

Un dernier quart-temps de feu

Son équipe menée de 19 points à l’entame du dernier quart-temps, la machine Maxey s’est vraiment mise en route à ce moment-là. Une contre-attaque terminée main gauche et avec la faute, une interception qui a ouvert la voie à Jalen McDaniels, un panier à 3-points en « step-back », un « tear drop » qui a rebondi sur le sommet de la planche…

Accompagné de remplaçants, Tyrese Maxey a été le moteur de son équipe lors d’un 15-0 infligé aux Texans, en… trois minutes, pour revenir à 4 points (110-106).

« On a fait une remontée. On a réduit l’écart à quatre points, je crois, et puis ils ont rentré quelques tirs. On a commis des fautes, on a manqué des tirs, et c’est comme ça que ça s’est passé », résume l’arrière, seul titulaire avec un impact au score positif (+3, tous les autres à -15 ou pire), dont les efforts n’ont pas suffi. Il a tout de même inscrit 18 de ses 29 points (12/21 aux tirs) dans le final.

Déjà auteur de 27 points et 7 passes face au Heat, Tyrese Maxey dit n’avoir « aucune idée » de sa potentielle titularisation lors du prochain match, samedi à Milwaukee.

« On s’est retrouvés 40 minutes avant le match parce que c’était un ‘back-to-back’ et mon nom était sur le tableau, associé à côté de celui sur lequel je devais défendre. C’est donc à ce moment-là que je l’ai découvert. » La question de son statut n’est pas tranchée puisque Doc Rivers dit se décider au jour le jour.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 Total 266 31 46.8 39.6 86.2 0.4 2.6 2.9 4.1 2.0 0.8 1.2 0.3 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.