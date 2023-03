En combinant 82 points, Luka Doncic et Kyrie Irving écoeurent les Sixers

Une victoire référence pour les Mavericks ? Après deux défaites en trois matchs depuis la reprise, et plus largement cinq défaites sur les six derniers matchs, Dallas vient peut-être de s’offrir un succès fondateur pour la suite, et plus précisément pour le « run » final pour les playoffs dans une conférence Ouest corsée.

Face aux Sixers solidement installés à la troisième place de la conférence Est, les hommes de Jason Kidd ont ainsi remporté un très gros duel d’attaque (133-126), en pouvant compter sur un apport maximum de Luka Doncic et Kyrie Irving : 42 points (13/22), 4 rebonds et 12 passes pour le premier ; 40 points (15/22), 4 rebonds et 6 passes et 3 interceptions pour le second. C’est la première fois que deux joueurs des Mavericks terminent avec 40 points et plus dans la même rencontre.

La paire d’arrières All-Star formée le mois dernier a clairement sorti son meilleur match, et dans son élan, c’est toute l’attaque des Mavericks qui a marché sur l’eau : 55% aux tirs, dont un sensationnel 25/48 derrière l’arc !

En face, le trio James Harden (27 points et 13 passes, mais 6 pertes de balle) – Joel Embiid (35 points, 8 rebonds et 2 contres) – Tyrese Maxey (29 points, 2 rebonds et 2 passes) n’a eu aucun mal à naviguer dans la défense permissive des Mavericks, mais s’est en revanche retrouvé trop esseulé, pas suffisamment aidé par un « supporting cast » dont l’apport était trop maigre et finalement rédhibitoire, dans ce festival d’attaque.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match qui lance enfin l’ère Doncic – Irving ? Pour l’heure toujours assez poussive, et pas particulièrement brillante sur le plan comptable avec 4 défaites en 5 matchs, l’association entre les deux meneurs stars tient enfin son match référence, avec ce double carton individuel dans cet énorme carton collectif qu’ils ont orchestré d’une main de maitre : 82 points à 28/44 aux tirs, dont 13 des 25 tirs primés de leur équipe, 18 passes et 8 rebonds ! Face à une grosse équipe de la ligue, qui plus est.

– Les Mavericks en mode record de franchise égalé. En inscrivant 25 tirs derrière l’arc (sur 48, soit 52%), les joueurs de Dallas ont en effet égalé le plus gros total de l’histoire de la franchise dans cet exercice, rien que ça ! Ce fut ainsi un véritable déluge qui s’abattait au sein de l’American Airlines Center sur les Sixers, vainqueurs faciles de la bataille dans la peinture (différentiel de +26), mais essoufflés par l’attaque supersonique de leurs adversaires.

TOPS/FLOPS

✅ Reggie Bullock. Dans l’ombre de ses deux coéquipiers All-Stars, et surtout en gravitant autour d’eux en attaque, le sniper a fait un excellent boulot dans le rôle du leurre en inscrivant 5 des 25 tirs primés des Mavericks. Dans le dispositif offensif des Mavericks centré exclusivement sur le « pick-and-roll », l’ailier s’impose toujours un peu plus comme un titulaire indispensable par son profil de « 3&D ».

✅ James Harden, Joel Embiid et Tyrese Maxey. En inscrivant 91 des 126 points de leur équipe (35 pour Joel Embiid, 29 pour Tyrese Maxey et 27 pour James Harden), les trois leaders de l’attaque de Philly ont en effet livré une belle moisson face à cette équipe de Dallas dont l’efficacité en attaque n’a d’égal que les limites en défense. Le pivot a notamment ajouté 8 rebonds et 2 contres, quand « The Beard » finissait la soirée en double-double avec ses 13 passes pour accompagner ses points. Le plus impressionnant ? Leur justesse aux tirs : 33/54 en cumulé.

⛔️ Un « supporting cast » des Sixers trop discret. À l’exception d’un De’Anthony Melton comme toujours solide et précieux par son profil « all-around » (12 points, 7 rebonds, 6 rebonds et 5 passes), les autres seconds couteaux des Sixers n’ont pas répondu présents pour épauler le « Big Three » de l’équipe. Ainsi, Tobias Harris n’apportait que 10 points, PJ Tucker seulement 3 points et Jalen McDaniels seulement 6 points. Georges Niang finissait même avec une bulle. Côté Dallas, les remplaçants ont marqué cinq points de plus que ceux de Philadelphie, et dans un match ont l’écart final était de 7 points, la différence s’est en partie faite dans ce domaine.

LA SUITE

– Mavericks (33-31) : réception des Suns, dimanche soir (19h00).

– Sixers (40-22) : déplacement à Milwaukee, dans la nuit de samedi à dimanche (02h00).