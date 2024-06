Joueurs du mois | Jalen Brunson avec l’inévitable Nikola Jokic

Après avoir décerné ses trophées de « Rookies of the Month » pour le compte de février, la NBA a enchaîné avec ses trophées de « Players of the Month ». Trophées obtenus par Jalen Brunson et Nikola Jokic, à l’Est et à l’Ouest.

Pour ce qui est du meneur des Knicks, il a été préféré à Giannis Antetokounmpo (Bucks), Joel Embiid (Sixers), Donovan Mitchell (Cavaliers), son propre coéquipier Julius Randle, Pascal Siakam (Raptors) et Trae Young (Hawks). Mais, au vu de son bilan avec New York (9-2) et de ses statistiques (27.3 points, 6.0 passes et 4.3 rebonds de moyenne, à 53% au shoot, 43% à 3-points et 78% aux lancers), il n’a clairement pas volé son sacre ce mois-ci.

Dans l’autre conférence, le pivot des Nuggets devait quant à lui composer avec la concurrence de Damian Lillard (Blazers), De’Aaron Fox (Kings), Klay Thompson (Warriors), Anthony Davis (Lakers) et Lauri Markkanen (Jazz). Sauf qu’il a su guider Denver vers un bilan de 9-3, tout en affichant d’énormes chiffres : 22.6 points, 14.2 rebonds et 10.2 passes de moyenne, à 64% au shoot, 50% à 3-points et 81% aux lancers…

Lancé vers un troisième titre de MVP consécutif et parti pour tourner en triple-double de moyenne, Nikola Jokic réalise le doublé, car il avait déjà été récompensé en janvier, décrochant au passage son 6e trophée en carrière de Joueur du mois. Quant à Jalen Brunson, il est évidemment décoré pour la toute première fois, confirmant du même coup qu’il est bel et bien l’une des meilleures signatures de la dernière intersaison.