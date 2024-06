Encore en apprentissage, les Cavs se voient toutefois déjà comme des prétendants au titre

Défaits de peu face à Boston cette nuit (117-113) après avoir remonté un déficit de 20 points, les Cavs n’ont clairement pas à rougir de leur prestation face aux derniers finalistes.

Malgré Donovan Mitchell qui a fini à 44 points, dans un duel de très haute volée face à Jayson Tatum (41 points), Cleveland a dû céder dans les derniers hectomètres face au deuxième meilleur bilan de la Ligue.

Pas de quoi refroidir les ambitions de « Spida » et de sa cavalerie !

« Je pense qu’on est capable d’être champion », a confirmé l’arrière après la défaite pour Cleveland.com. « On manque évidemment d’expérience, ce n’est pas un secret. On ne fait pas partie du Top 3 pour le grand public et c’est normal, mais le plus important, c’est qu’on croit en interne qu’on peut faire les playoffs, et aller loin en playoffs. Il s’agit surtout d’apprendre et de continuer à progresser. »

Actuellement au pied du podium dans la conférence Est, derrière Milwaukee, Boston et Philadelphie, les Cavs se considèrent pourtant parmi les prétendants au titre. Donovan Mitchell n’en démordra pas…

« On s’attend non seulement à être en playoffs mais à être un prétendant », expliquait-il après le shootaround de mercredi matin à Boston. « On y croit. Et je pense qu’on a plus de gens qui croient en nous maintenant qu’en début de saison. On a construit une belle fondation et on va continuer à construire. »

Boston comme mètre-étalon

Avec un cinq majeur qui pointe à 23 ans de moyenne, contre 30 pour les Bucks et les Sixers, ou 28 ans pour les Celtics, Cleveland présente clairement un déficit d’expérience comme le suggère Donovan Mitchell. Mais cela ne doit pas les empêcher de viser haut dès cette saison !

« On a la capacité de battre n’importe qui », ajoute JB Bickerstaff. « Mais il y a certaines choses qu’on n’a pas encore vécues. Si on peut rapidement apprendre, ça peut nous amener loin. Si on apprend d’un quart temps à l’autre, d’un possession à l’autre, on va se donner une chance. C’est notre objectif. »

À seulement 13 victoires pour 19 défaites à l’extérieur, les Cavs peuvent-ils vraiment envisager d’aller loin en playoffs quand ils ont du mal à s’imposer en terrain hostile en saison régulière ?

Surtout, comme face au Heat, aux Sixers ou aux Nuggets récemment, les joueurs de Cleveland ont plié le genou quand les Celtics ont augmenté l’intensité. Un thème un peu trop récurrent cette saison dans l’Ohio.

« On est dans la course. La saison est longue et il y a donc beaucoup de hauts et de bas. D’autant que la conférence Est bouge beaucoup en ce moment. Il y a quelques prétendants et on peut en faire partie », conclut Darius Garland de son côté. « Les Celtics ont haussé le ton dans l’intensité en deuxième mi-temps. Ils ont joué plus physique et ils nous ont frappés au visage ! C’est là qu’on doit grandir. Ils ont déjà connu ça, ils savent quand appuyer sur l’accélérateur. On a beaucoup à apprendre encore. On va regarder la vidéo et voir ce qu’on a mal fait et en tirer les enseignements. On les joue la semaine prochaine, donc on aura une autre chance face à eux ! »