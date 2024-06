Une grande première pour la Curry 2 « Double Bang »

On l’évoquait encore mercredi avec la Dame 8 « Sakura » (qui va bien être vendue en promo à 71 dollars), certaines paires peuvent être mises en valeur en fonction des performances des joueurs qui les portent.

C’est également le cas de cette Curry 2 rebaptisée « Double Bang », qui était uniquement sortie en « PE » (Player Exclusive) en 2016 et va aujourd’hui être commercialisée pour le grand public. En février 2016, Stephen Curry les avait portées sur le parquet du Thunder du duo Westbrook-Durant, et avait planté 46 points avec un « game-winner » inscrit du milieu de terrain ponctué d’un légendaire « Bang Bang » par le commentateur Mike Breen.

On retrouve donc ce fameux coloris jaune aux motifs « peau de girafe » sur la tige, et des finitions en noir et bleu foncé, sur les logos ou encore au niveau de la semelle. Le modèle est désormais disponible pour 130 euros sur le site officiel français d’Under Armour.

