James Harden au chevet d’un rescapé de la fusillade de Michigan State

C’est la belle histoire de la semaine. Basketteur de génie, James Harden est aussi un homme en or, prêt à oeuvrer dès que possible pour la communauté.

Il y a dix jours, une fusillade éclatait sur le campus de l’université de Michigan State, faisant trois morts mais aussi cinq blessés graves. Parmi eux, un certain John Hao, paralysé à la suite de ce terrible événement et accessoirement fan du MVP 2018.

Quand James Harden l’a appris, il s’est rapidement entiché de l’histoire de cet étudiant de 20 ans et il a surtout tenu à entrer en contact avec lui.

« Quand de telles choses se produisent, vous prenez du recul et vous pensez à la vie, à des choses qui vont au-delà du basket », expliquait-il la nuit dernière, après son (gros) match face aux Grizzlies. « J’ai entendu dire qu’il était fan de moi, donc j’ai voulu me rapprocher de lui au plus vite et voir ce que je pouvais faire. Donc quelques membres de mon entourage sont allés le voir à l’hôpital et ils lui ont apporté quelques trucs [des chaussures notamment, ndlr] pour lui remonter le moral et lui redonner le sourire. »

James Harden participe aux frais médicaux

Puis James Harden d’évoquer sa rencontre —exclusivement virtuelle jusqu’à présent— avec John Hao : « On nous a mis en contact via FaceTime. Il va un peu mieux actuellement. J’ai la sensation d’être là pour l’encourager, lui transmettre mon énergie et lui donner de l’espoir. J’espère qu’il pourra s’en remettre et rebondir. Je lui ai aussi donné mon numéro, pour qu’il puisse m’appeler dès qu’il en ressent le besoin et pour que je puisse prendre de ses nouvelles. »

En attendant de pouvoir le rencontrer en personne, voire de l’inviter à l’un de ses matchs à Philadelphie (ou Detroit), James Harden a —selon ESPN— participé à la cagnotte en ligne, visant à couvrir les frais médicaux de John Hao.

« Je me sens simplement chanceux et béni d’être en position d’influer sur la vie des gens. C’est ce qui m’importe vraiment », ajoutait-il en conférence de presse.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 Total 1072 35 44.1 36.4 86.1 0.8 4.9 5.6 7.1 2.5 1.5 3.7 0.6 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.