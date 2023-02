Après la fusillade, les joueurs de Michigan State choisissent de jouer pour « aider le campus à guérir »

C’est un cauchemar tristement répétitif cette saison sur le circuit NCAA : quelques semaines après le décès de trois joueurs de l’équipe de football américain de l’université de Virginia, abattus dans un bus sur le campus à la mi-novembre, c’est cette fois le programme de Michigan State qui a subi le même traumatisme.

Lundi soir, trois étudiants ont été tués dans un bâtiment du campus d’East Lansing, victimes d’un homme de 43 ans, totalement étranger à l’université, qui a ouvert le feu en tirant au hasard sur les étudiants avant de se donner la mort. Cinq autres blessés ont été hospitalisés en urgence.

Bouclé pendant deux jours entiers, le campus retrouve tant bien que mal son activité quotidienne en cette fin de semaine, malgré le traumatisme encore très vif et difficile à gérer pour tous ces jeunes étudiants. Pour l’équipe de basket, ce sera en continuant à jouer, pour honorer et ne pas oublier les mémoires des défunts.

« [Avec les joueurs], nous avons réfléchi à la manière d’honorer la mémoire de ces trois personnes tuées, et nous avons collectivement décidé que nous le ferons en jouant notre match » affirmait en effet le coach Tom Izzo, lors d’une conférence de presse ce jeudi soir. « Les joueurs veulent revenir au plus vite sur le terrain. »

Le technicien des Spartans explique aussi qu’il s’est entretenu avec des professionnels de la santé mentale pour se faire conseiller sur la manière d’approcher ce retour au jeu avec ses joueurs, auxquels il a alors tout simplement laissé la décision de reprendre ou non.

Une courte discussion plus tard, la décision était unanime, et les joueurs étaient à l’entraînement dès le mercredi. « Ils ont senti que s’ils continuaient à jouer, cela les aiderait à mieux gérer ce traumatisme, et cela aiderait aussi peut-être le campus à guérir un peu » ajoutait Tom Izzo. « Nous savons aussi que chacun gère le deuil à sa façon. »

Les Spartans seront donc bien en tenue cette nuit, sur le parquet du rival Michigan, à Ann Arbor, où seront honorées, par une minute de silence avant la rencontre, les trois victimes.