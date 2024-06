La paire Harden – Embiid sort les muscles pour renverser Memphis

La coupure du All-Star Game n’a pas cassé le bel élan en cours chez les Sixers. Ces derniers ont remporté un cinquième match de suite au terme d’une grosse bataille livrée face aux Grizzlies (110-105). Après avoir mené pendant quasiment toute la rencontre, avec jusqu’à 17 points d’avance au milieu du deuxième quart-temps, les visiteurs n’ont pas résisté au retour des locaux dans le final.

En s’imposant, les 76ers maintiennent ainsi la pression sur les deux leaders de leur conférence, Celtics et Bucks, tandis que leurs adversaires du soir continuent de perdre du terrain sur les Nuggets au sommet de l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Premier quart-temps de feu. Desmond Bane pensait pouvoir envoyer tout le monde en « garbage time » avec son adresse extérieure assez folle pour démarrer. Il a inscrit ses quatre paniers à 3-points, avant de manquer l’ensemble de ses tentatives suivantes. Son entame de match a toutefois planté le décor pour tous les protagonistes présents, alors que l’attaque de Philadelphie avait toutes les peines à s’installer. Résultat après douze minutes, les visiteurs menaient déjà de 15 points au score (22-37).

– La résilience des 76ers. Encore menés de huit points après le passage au vestiaire, les hommes de Doc Rivers n’ont pas lâché l’affaire et sont revenus à deux possessions à l’entame du dernier quart-temps (75-81). À l’approche du « money time », alors que leur défense tenait bon, les locaux ont bien abordé les derniers instants pour s’imposer dans ce qui ressemble à un petit « hold up ». Ils peuvent notamment remercier leur faux facteur X, Tobias Harris, auteur de deux paniers primés décisifs dans les quatre dernières minutes.

– Combat de maladroits. Les deux formations ont shooté autour d’un médiocre 40% de réussite aux tirs mais la rencontre n’était pas moins intéressante. « Money time » disputé, actions spectaculaires notamment en défense, une petite montée de température entre James Harden et Dillon Brooks… Ce choc entre deux grosses écuries de la ligue a plutôt tenu ses promesses.

TOPS/FLOPS

✅ James Harden et Joel Embiid. Le premier termine avec l’une de ses meilleures performances offensives de la saison, avec sa 4e sortie à 30 points ou plus. Très peu visible dans le troisième quart-temps, il a retapé du poing sur la table dans le quatrième. Le second s’est montré beaucoup moins efficace aux tirs. À sa décharge, le pivot jouait malade. Cela s’est vu puisqu’il a dû se baisser à plusieurs reprises, posant les mains sur ses genoux, pour reprendre son souffle. Gêné par l’activité défensive de Xavier Tillman notamment, il a démarré son match sur un terrible 2/13 aux tirs… Il a bien redressé la barre par la suite, en montrant aussi une activité de tous les instants dans les autres compartiments du jeu.

✅ Desmond Bane. Son premier quart-temps à lui seul (18 points !) mérite d’être mentionné à nouveau. Malheureusement pour son équipe et lui, il a progressivement disparu de la situation par la suite, au point de manquer l’ensemble de ses tentatives lointaines suivantes.

⛔ Ja Morant. L’un de ses pires matchs de la saison. Sanctionné à trois reprises pour des violations sur les règles de porter de balle et de marcher, le meneur a vécu un cauchemar de maladresse. Dans les derniers instants, il a voulu prendre ses responsabilités dans la raquette mais s’est crashé à plusieurs reprises sur le mur défensif adverse. Le joueur All-Star n’a étonnamment pas du tout exploité son duel, a priori favorable, face à Tobias Harris dans le « money time ».

BATAILLE DE CONTRES MONSTRUEUX

Le bon jeu à deux entre James Harden et Joel Embiid était bien parti pour fonctionner. Et ce dernier bien parti pour écraser le cercle. Mais Jaren Jackson Jr. s’est interposé avec autorité. Histoire d’appuyer un peu plus sa candidature pour le titre de défenseur de l’année.

https://www.youtube.com/watch?v=qKxyY9KOmG4

Le même Joel Embiid s’est vengé en toute fin de rencontre, à une minute de la fin, en contrant en vraiment très haute altitude Ja Morant. Au total, pas moins de 17 contres ont été enregistrés dans ce match.

LA SUITE

76ers (39-19) : réception des Celtics, samedi.

Grizzlies (35-23) : réception des Nuggets, samedi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.