Le grand retour des Minneapolis Lakers

Trente ! C’est le nombre de cinq de départ différents utilisés cette saison par les Lakers, et aucune franchise ne fait mieux. Ou plutôt pire. En moyenne, tous les deux matches, les Lakers se présentent avec un cinq différent, et forcément on comprend mieux le manque de régularité de l’équipe.

Pour ce dernier quart de la saison, Darvin Ham espère ne plus toucher à son cinq de départ, et il a un fort accent de Wolves avec D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt. Trois éléments passés par Minnesota ces douze derniers mois, et c’est plutôt cocasse quand on sait que les Lakers sont nés à Minneapolis…

« Quand vous entrez dans un match, vous savez à quelle position vous allez être, que ce soit comme titulaire ou dans la rotation. Il n’y a pas de stress supplémentaire lié au fait de savoir s’il y a un absent, si vous serez titularisé ou quel sera votre temps de jeu » énumère le coach des Lakers. « Les gars peuvent s’installer dans leur rôle et ils peuvent vraiment optimiser leur performance quand ils connaissent leurs créneaux de temps de jeu, et qui sera sur le parquet avec eux. »

Une question d’équilibre

C’est d’autant plus précieux quand trois éléments ont déjà évolué ensemble, et qu’on les ajoute à LeBron James et Anthony Davis, coéquipiers depuis trois saisons.

Chacun a ses automatismes, et la complicité joue un grand rôle. La première expérience, face aux Pelicans, avait été très concluante et voilà pourquoi Darvin Ham a choisi de conserver ce même cinq face aux Warriors.

« On a dû modifier quelques éléments de notre rotation, et je pense que ça apporte davantage d’équilibre » poursuit Darvin Ham. « On a des remplaçants qui étaient titulaires, qui ont le temps de jeu de titulaires, et qui ont eu des rôles importants dans des matches serrés. On a donc confiance dans l’intégralité de l’effectif. »

Cette nuit, en sortie de banc, Dennis Schroder, Mo Bamba, Lonnie Walker, Rui Hachimura et surtout Austin Reaves ont beaucoup apporté, et pas uniquement dans les cinq dernières minutes, quand le match était plié.

Du côté des titulaires, la sortie sur blessure de D’Angelo Russell n’a pas trop pesé sur le jeu, et on retiendra, chez les « Minneapolis Lakers », l’abattage général de Jarred Vanderbilt et sa défense sur Jonathan Kuminga, et bien sûr l’adresse et l’activité de Malik Beasley.

Plus de « spacing »

Remplaçant aux Wolves, puis au Jazz, ce dernier semble avoir gagné ses galons de titulaire, et ce n’est pas lié à son entente avec D’Angelo Russell. C’est surtout parce qu’il écarte le jeu pour LeBron James et Anthony Davis. « Il me rappelle quand je jouais avec Kentavious Caldwell-Pope » confie Anthony Davis. « Il peut shooter et pénétrer, et il lui suffit de lire la défense pour finir lui-même ou envoyer une passe lobée. On en a la capacité, et il a cette capacité à créer et finir. Le fait d’avoir quelqu’un comme ça, capable d’écarter le jeu, est très utile. »

Pour LeBron James, Jarred Vanderbilt est un « couteau-suisse capable de faire un peu tout ». Avec D’Angelo Russell, les Lakers ont ajouté « un meneur très malin, très rapide et qui peut espacer le jeu ». Enfin, pour le « King », les Lakers n’ont jamais eu un joueur comme Malik Beasley : « C’est un laser ! Qu’il mette dedans ou pas, la défense est obligé de le surveiller. »

Et quand il met dedans, comme cette nuit, il permet même au duo Davis-LeBron d’être tout juste moyen…