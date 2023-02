Malgré un petit LeBron James, les Lakers donnent une leçon aux Warriors

Privés de Stephen Curry (blessure) et Andrew Wiggins (problèmes personnels), les Warriors n’ont pas pesé lourd cette face aux Lakers puisqu’ils s’inclinent 124-111 après avoir compté jusqu’à 28 points de retard dans le dernier quart-temps ! Séduisants face aux Pelicans avant la pause du All-Star Game, les joueurs de Darvin Ham peuvent remercier Malik Beasley, efficace dès l’entame de match, mais aussi et surtout dans le 3e quart-temps quand les Lakers vont signer un 26-6 pour faire le break.

Grâce à Klay Thompson, les Warriors étaient revenus à une unité (59-58), mais ils vont encaisser un terrible 9-0 pour se retrouver à -10. Puis un 7-0 pour se retrouver à -16 (79-63). Ils ne s’en remettront jamais, et ça permet aux Lakers de reposer LeBron James et Anthony Davis.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Blessure de D’Angelo Russell. C’est l’une des blessures les plus improbables de la saison. Après un panier des Warriors, D’Angelo Russell effectue la remise en jeu. Derrière lui, Donte DiVincenzo qui entame son repli défensif. Sur son élan, Russell lui marche sur le pied, sa cheville droite tourne, et on ne le reverra plus du match… Pas sûr qu’il soit rétabli pour dimanche.

Les Lakers se rapprochent du « play-in ». Le Thunder battu à Utah et les Blazers dominés à Sacramento, les Lakers font la belle opération de la soirée avec un bilan de 28v-32d. Devant eux, ça bouchonne avec Utah (30-31), Golden State (29-30), OKC (28-30) et Portland (28-31).

Un duo LeBron-Davis discret. Les Lakers s’imposent très facilement, et pourtant LeBron James et Anthony Davis n’ont pas été aussi dominateurs que d’habitude. Le premier inscrit 13 points à 5 sur 20 aux tirs, le second réalise un double-double mais avec seulement cinq tirs tentés !

L’IMAGE DE LA SOIREE

LeBron rejoint le banc au milieu du 4e quart-temps pour un temps-mort, et Anthony Davis l’interpelle : « J’ai pas le souvenir que nous ayons eu une telle avance au score cette saison (+28) alors qu’il reste autant de temps ». Réponse de LeBron : « Jamais ! Jamais ! ».

TOPS/FLOPS

✅Malik Beasley. Il a le feu vert de son coach pour shooter, et il ne se gêne pas pour faire mouche. Titulaire, il s’est chauffé le poignet dès l’entame de match, et c’est lui dans le 3e quart-temps, qui en remet une couche pour repousser définitivement les Warriors.

✅Austin Reeves. Le Facteur X de la soirée avec une sortie à 100%, dont 13 points inscrits dans le seul 3e quart-temps. Son enthousiasme déteint sur le groupe, et on comprend mieux pourquoi son absence était préjudiciable.

✅Kevon Looney. A l’image de leur fidèle pivot, devenu 6e homme, le secteur intérieur a surnagé cette nuit. Jonathan Kuminga et Draymond Green ont joué à leur niveau. Klay Thompson aussi. Mais ça reste insuffisant.

⛔La paire Poole-DiVincenzo. Si les Warriors ont coulé, c’est parce que leurs arrières n’étaient pas adroits (5 sur 20 aux tirs pour le duo Poole-DiVincenzo), mais aussi parce qu’ils ont laissé trop d’espaces à leurs adversaires directs.

LA SUITE

LA Lakers (28-32) : déplacement dimanche à Dallas face à la paire Irving-Doncic.

Golden State (29-30) : réception ce soir des Rockets