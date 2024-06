Kings – Pacers : le transfert qui a produit trois All-Stars

Le 8 février 2022, juste avant la date butoir des transferts, les Kings ont réalisé l’impensable. Envoyer le prometteur Tyrese Haliburton, que toute la NBA considérait comme un des meilleurs jeunes meneurs de la ligue, à Indiana, contre Domantas Sabonis, un double All-Star.

Les réactions à ce transfert étaient à l’époque presque unanimes : on peut toujours compter sur les Kings et Vivek Ranadive, leur propriétaire, pour appuyer trop tôt sur le bouton rouge et hypothéquer leur avenir. Pourquoi choisir De’Aaron Fox plutôt que Tyrese Haliburton alors que l’ancien meneur de Kentucky semblait stagner ?

Les deux derniers mois de la saison régulière étaient d’ailleurs compliqués à observer pour les fans de Sacramento. Alors que le duo Fox – Sabonis apprenait à jouer ensemble, les Kings s’enfonçaient loin du « play-in ». De l’autre côté du pays, Tyrese Haliburton confirmait toutes les promesses entrevues en lui.

Depuis, les Kings sont allés chercher Mike Brown pour prendre la tête de l’équipe, et ont ajouté du shooting autour de la paire Fox – Sabonis. Ils possèdent désormais la deuxième meilleure attaque de la ligue, selon Cleaning The Glass, et sont, contre toute attente, à la troisième place de l’Ouest !

Tyrese Haliburton : « Je pense que le transfert a été bénéfique pour les deux équipes et pour nous deux »

Quand on a demandé à Domantas Sabonis ce qu’il répondait à ceux qui avaient donné un zéro pointé aux Kings lors du transfert, celui qui tourne 18.8 points, 12.3 rebonds (meilleure marque de la ligue), et 6.9 passes a préféré laisser sa troisième sélection au All-Star Game et les performances de son équipe parler d’elles-mêmes.

« Je ne me préoccupe pas des opinions extérieures. Je me connais, je sais ce que je peux apporter à une équipe, je savais pourquoi Sacramento m’avait ciblé » balaie-t-il d’un revers de la main. « L’objectif était de relancer la franchise après plusieurs années moribondes et on est en train de prouver que c’était un bon choix. Il y a une super ambiance dans la ville, la salle est pleine à tous les matchs, on a quatre joueurs qui représentent les Kings et la ville de Sacramento ici (à Salt Lake City). C’est génial ! »

Le hasard a voulu que Domantas Sabonis soit assis au même podium que Tyrese Haliburton quelques minutes avant lui. Lui aussi All-Star, après avoir porté les Pacers jusqu’à la cinquième place de l’Est avant une blessure qui lui a couté dix matchs, dont neuf perdus par ses coéquipiers, le meneur d’Indiana se voulait également satisfait du transfert. En le séparant de De’Aaron Fox, les deux joueurs ont pu chacun prendre leur envol.

« Je pense que le transfert a été bénéfique pour les deux équipes et pour nous deux » expliquait-il. « Je suis heureux de trouver De’Aaron ! Fêter notre première sélection ensemble est spécial car en plus d’avoir été mon coéquipier pendant un an et demi, c’est quelqu’un que je considère comme un ami. »

Comme quoi, il ne faut pas définitivement juger un transfert dès son officialisation…

Propos recueillis à Salt Lake City.