Kenyon Martin, le plus fier des pères

Kenyon Martin vit un rêve éveillé, celui de voir son fils réaliser le sien en étant désormais devenu un jour accompli en NBA, aux Rockets. Avant même ses premiers pas, l’intérieur avait emmené Kenyon Martin Jr. avec lui pour qu’il s’imprègne de ce qui est aujourd’hui devenu son quotidien. Comme un signe prémonitoire du destin…

« J’ai vu tout un tas de photos où j’étais tout jeune avec lui aux matchs. Je ne m’en souviens même pas, mais c’est drôle à voir. Au début, ces photos étaient folles. Et aujourd’hui, ça fait bizarre de voir que je sois allé aussi petit à ses matchs, et que maintenant ce soit moi qui joue en NBA », a confié « KJ ».

Son premier supporter

Dans sa troisième saison NBA, Kenyon Martin Jr va avoir l’occasion de franchir un nouveau cap dans sa carrière avec le concours de dunks du All-Star Week-end qui se profile et auquel il va participer. Nul doute qu’il pourra compter sur son père, son premier supporter, pour l’encourager jusqu’au dernier moment.

« Je suis un papa fier », a lancé le paternel. « Je suis plus à fond pour la carrière de K.J. que je ne l’étais pour la mienne. Le voir vivre son rêve d’enfant, c’est quelque chose que les mots ne peuvent pas décrire. Voir ce bonheur et cette joie, il n’y a pas assez de mots pour décrire les sentiments que j’éprouve. Je le savais depuis le début. Il avait besoin d’une opportunité. Il l’a maintenant, et il en profite au maximum ».

La concurrence sera au rendez-vous mais Kenyon Martin estime que son fiston a les moyens de rafler la mise.

« C’est à lui de jouer. Il a fait du super boulot en se frayant un chemin, en se faisant son propre nom. Les gens l’appellent seulement Kenyon Martin Jr, et c’est pour ça qu’il utilise KJ. Il le fait intentionnellement. Bien sûr, c’est mon fils, mais il ne s’agit pas de moi. Ça a toujours été à lui de le montrer. Le fait que les projecteurs soient sur lui ce week-end et que la ligue reconnaisse qui il est et ce qu’il fait en tant que basketteur, ça en dit beaucoup », a poursuivi l’ancien joueur des Nets et des Nuggets.

Une relation fusionnelle

Kenyon Martin a ajouté que faire de son fils un joueur NBA avait été l’un de ses objectifs, mais les deux ont insisté sur le fait que le père n’a jamais poussé ou orienté le fils dans ses choix de pratique sportive au début. Ce n’est que lorsque KJ a choisi le basket qu’il s’est avéré être un allié de choix.

« Lorsqu’il a commencé à être sérieux, mon attention aux détails est devenue plus intense pour lui. Je le poussais plus, j’étais plus honnête. Plus il grandissait, plus je lui donnais des combines, et plus nos conversations devenaient approfondies. Il a juste été une éponge et il est devenu un joueur de basket très, très intelligent ».

La relation fusionnelle entre les deux hommes n’a été que renforcée par l’aventure en NBA de Kenyon Martin Jr.

« Nous avons des conversations, même à ce jour, après chaque match », a souligné KJ. « Ce que je n’ai pas bien fait dans le match, ou si j’ai perdu le ballon, on va en parler, faire de la vidéo, revoir tout ça. Il m’aide toujours. C’est comme ça depuis le lycée jusqu’à maintenant. Moi et mon père, on se parle tous les jours. On parle du match, des matchs à venir. Et si il n’y a pas de match, on reste tout le temps au téléphone à parler de basket ».

Ce samedi, Kenyon Martin Jr. portera le numéro 6 de son père et profitera peut-être du concours pour lui adresser un clin d’œil particulier.

https://www.youtube.com/watch?v=eOKvsHMEyw0