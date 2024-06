Les Nuggets ne voulaient prendre aucun risque avec Jamal Murray

Voilà maintenant six matchs que Jamal Murray n’a plus joué pour Denver. Depuis sa performance XXL à 41 points dans la victoire face aux Hawks le 5 février, le meneur de jeu souffre d’une inflammation du genou droit.

Les Nuggets n’ont pas voulu forcer son retour, espéré après le All-Star Break, le joueur ayant par ailleurs été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche il y a bientôt deux ans. La précaution est donc de rigueur, d’autant que sur le plan sportif, l’équipe a remporté quatre de ses six derniers matchs sans le Canadien.

« On est toujours préoccupé quand un gars manque cinq ou six matchs d’affilée », a déclaré Michael Malone en marge du dernier match face à Dallas. « En parlant avec Jamal, avec Steve Short et notre staff, c’est juste qu’il faut savoir être vraiment intelligent à ce moment de l’année. Il n’y a aucune raison de le mettre sur le terrain s’il n’a pas confiance en jouant sur ce genou droit en ce moment ».

Reggie Jackson pour accompagner son retour

Avec ce dernier succès face à Dallas, Denver finit ce deuxième tiers de saison au chaud, à la première place de l’Ouest, avec quatre victoires d’avance sur le deuxième, Memphis, et sept sur le troisième, Sacramento. Et le prochain match n’est programmé que jeudi prochain, soit une semaine complète supplémentaire pour récupérer.

« Je pense que la pause lui fera du bien, mentalement et physiquement. Pour avoir parlé avec lui, je pense qu’il est dans les temps. Ça m’a rassuré », a ajouté Michael Malone.

Les Nuggets ont également assuré leurs arrières en recrutant Reggie Jackson, qui aura le rôle de back-up une fois le retour de Jamal Murray. Son arrivée va également permettre à ce dernier de reprendre en douceur en vue des playoffs, qui débutent dans moins de deux mois.

« J’espère pouvoir aider à le soulager un peu, quelles que soient ces responsabilités », a déclaré Reggie Jackson. « La ligue sait qui il est et c’est un joueur impressionnant. Il a probablement été snobé sur quelques sélections All-Star. Il fait déjà peur à la ligue, même s’il n’est qu’à 90% de ce qu’il peut être ».

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 Total 469 31 45.2 38.0 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.