Les Clippers entament des discussions avec Russell Westbrook

« Si quelqu’un se trouve libre, comme Russell Westbrook, et si ça a du sens et que ça correspond à notre équipe, on est à fond sur ça. Je pense qu’il va venir et que ça va coller. »

Les propos de Paul George, la semaine dernière, concernant Russell Westbrook étaient clairs. L’ailier des Clippers n’a pas hésité à faire un appel du pied au meneur de jeu envoyé par les Lakers à Utah, quand Nicolas Batum a, lui aussi, eu des mots élogieux envers l’ancien du Thunder.

Et fort logiquement, The Athletic nous apprend maintenant que les dirigeants des Clippers ont entamé des discussions avec le MVP 2017.

Ce dernier intéresse aussi le Heat, les Bulls et les Wizards et il vient d’être autorisé, par le Jazz, à discuter avec ces franchises.

