Nicolas Batum comprend bien la situation vécue par Russell Westbrook

Après Paul George, qui avait fait un appel du pied à Russell Westbrook ce week-end, c’est au tour de Nicolas Batum de se montrer emballé par une possible arrivée du « Brodie » chez les Clippers.

« [S’il vient chez nous], je l’accueillerais à bras ouverts. Je sais qui il est : c’est un grand joueur. Il peut nous aider, notre équipe et notre situation est différente [des Lakers]. Peut-être que c’est le meilleur contexte pour lui, on ne sait jamais. Si [nous le signons], je serais plus qu’heureux. C’est un Hall of Famer, un MVP… On ne peut pas vraiment dire non [à quelqu’un de ce calibre]. Puis les Clippers m’ont donné une chance après ce qui m’est arrivé à Charlotte… », reconnaissait le Français en conférence de presse.

Au-delà du respect qu’il éprouve pour Russell Westbrook, Nicolas Batum semble aussi ressentir une pointe de compassion pour le MVP 2017, pas épargné tout au long de son passage chez les Lakers, où la greffe n’a jamais pris.

Ne pas oublier le joueur qu’il a été

Il faut dire que, comme il l’a laissé entendre, « Batman » a également connu une situation assez similaire, au moment de sa fin d’aventure avec les Hornets il y a deux ans et demi.

« Je comprends la situation dans laquelle il se trouve depuis deux ans et je ne le tiens pas comme responsable », ajoutait celui qui a ensuite joliment rebondi en Californie. « J’étais étiqueté comme le pire joueur de la ligue avant d’arriver chez les Clippers… Certaines situations fonctionnent pour vous et d’autres non. Pour autant, ça ne définit pas le joueur que vous êtes et ça ne reflète pas toute votre carrière. »

Pour l’heure, Russell Westbrook reste sous contrat avec le Jazz et rien ne garantit qu’il sera libéré par sa nouvelle franchise. Si un tel scénario venait toutefois à se produire, les Clippers devraient en tout cas composer avec la concurrence des Bulls, du Heat mais également des Wizards sur le dossier.

À Los Angeles, Nicolas Batum (qui regrette que l’on oublie un peu trop qui est « Russ ») pourrait en tout cas aider l’ancien meneur du Thunder à reprendre le fil de sa carrière, s’il décidait d’y signer…

« Moi, je ne suis juste qu’un role player. Donc s’il peut connaître le même succès que moi ici, je vous laisse imaginer ce que pourrait donner notre équipe. Il peut l’amener au niveau supérieur… », concluait l’ailier tricolore.