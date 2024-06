En l’absence de Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein fait le plein de confiance

Si Jericho Sims est le pivot titulaire des Knicks depuis le 18 janvier, date à laquelle Mitchell Robinson a rejoint l’infirmerie pour quatre à six semaines minimum après s’être fracturé le pouce droit, c’est bien Isaiah Hartenstein, en sortie de banc, qui s’impose depuis comme le stabilisateur du poste.

Depuis 12 matchs, le joueur germano-américain de 24 ans affiche un très solide niveau de jeu en l’absence de « Mitch » : 6.3 points, 8.9 rebonds et 1.3 contre en 25 minutes. Avec notamment une dernière en sortie en date, mercredi dans la victoire facile des Knicks à Atlanta, à 6 points, 11 rebonds et 3 contres, point culminant d’une belle montée en puissance depuis un mois, juste avant le break du All-Star Weekend.

Une montée en puissance qui coïncide notamment avec des sensations retrouvées sur le plan physique, puisque Isaiah Hartenstein explique que son tendon d’Achille, source de gênes et d’inflammations depuis le début de la saison, semble enfin le laisser tranquille.

« C’est le plus gros changement de ma saison » affirme-t-il ainsi. « J’ai le sentiment de pouvoir enfin remplir le rôle que l’on attend de moi, avec mon tendon d’Achille qui me fait moins mal. Mon objectif principal est d’aider l’équipe à gagner, et je retrouve enfin mes sensations. »

Ainsi, dans un rôle différent de ce à quoi il était habitué depuis le début de sa carrière, c’est-à-dire moins dans la création et davantage dans la finition en bout de chaine près du cercle, l’ancien des Rockets et des Clippers s’impose comme un soldat indispensable pour Tom Thibodeau, et permet surtout à son équipe de limiter les dégâts sans Mitchell Robinson (8 victoire et 6 défaites sans lui).

Particulièrement au rebond offensif et dans la protection du cercle, à l’image de cet énorme contre sur Onyeka Okungwu cette nuit, alors que le jeune Jericho Sims, bien que beaucoup plus aérien, demeure encore très naïf et a souvent tendance à sauter sur toutes les feintes adverses.

GET THAT OUTTA HERE 🚫🖐️ pic.twitter.com/zTjQ9CiSFz — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 16, 2023

Pour la plus grande satisfaction de son coach, ravi de pouvoir alors alterner entre la puissance physique mais encore très brute de Jericho Sims, et la finesse technique et de placement d’Isaiah Hartenstein, en attendant que Mitchell Robinson ne revienne prendre sa place parmi les titulaires.

« Quand quelqu’un se blesse, il y a forcément une opportunité pour quelqu’un d’autre de se montrer. Et je trouve que nous nous en sortons bien avec Jericho [en tant que titulaire] » conclut ainsi l’entraîneur de la franchise. « Mais j’aime surtout la profondeur que nous avons sur ce poste. Isaiah a trouvé un très bon rythme, il joue efficacement des deux côtés du terrain. Notre production est importante sur ce poste. »

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.9 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.6 4.0 6.5 1.2 2.6 0.7 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 75 25 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.4 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 Total 322 18 59.6 31.0 68.9 2.1 3.5 5.6 1.7 2.5 0.7 1.0 0.9 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.