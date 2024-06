Isaiah Hartenstein serre les dents

Avec 3.8 points et 5.6 rebonds en 18 minutes durant le « road trip » de cinq matchs des Knicks dans la conférence Ouest, conclu avec un bilan de 3 victoires et 2 défaites, Isaiah Hartenstein n’a clairement pas été le joueur le plus en vue.

S’il explique qu’il a notamment été malade et donc pas au sommet de sa forme durant ce déplacement loin de New York, le pivot remplaçant des Knicks avoue aussi qu’il compose avec une gêne persistante, une inflammation d’après ses dires, au tendon d’Achille depuis le début de la saison. Ce « road trip » d’une dizaine de jours n’a pas arrangé les choses.

« C’était un déplacement particulièrement compliqué pour moi. J’ai été malade, et je ne suis toujours pas débarrassé de mes soucis avec mon tendon d’Achille. Mais j’ai essayé de donner la meilleure version de moi-même, malgré le peu de mobilité que j’ai, avec mon tendon qui en réalité est à 80% seulement depuis le début de la saison » a ainsi déclaré l’ancien joueur des Rockets ou des Clippers.

Plus largement, Isaiah Hartenstein détaille que son arrivée à New York lui a demandé, et lui demande toujours, un temps d’adaptation vis-à-vis de son rôle. Puisque Tom Thibodeau l’utilise exclusivement comme un simple joueur qui « roule » vers le cercle, comme Mitchell Robinson et Jericho Sims, alors que par le passé il était davantage un « playmaker » en tête de raquette, à Los Angeles notamment.

« Je m’ajuste à un rôle dans lequel je joue davantage comme [Mitchell Robinson et Jericho Sims]. Ce n’est pas quelque chose à laquelle je suis habitué, donc c’est un challenge un peu plus important. C’est un rôle à la Mitch’, je pose l’écran et je m’ouvre au cercle. » poursuit-il. « Mais je veux faire ce dont l’équipe a besoin pour gagner. Si c’est jouer avec un ou deux autres grands, si c’est jouer petit, je suis prêt. »

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.9 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.6 4.0 6.5 1.2 2.6 0.7 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 75 25 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.4 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 Total 322 18 59.6 31.0 68.9 2.1 3.5 5.6 1.7 2.5 0.7 1.0 0.9 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.