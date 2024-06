Joel Embiid ne se sent pas assez en forme pour participer au All-Star Game

En le voyant enchaîner les paniers devant Jarrett Allen, difficile de se dire qu’il joue diminué. À la sortie de son gros match (29 points, 14 rebonds et 5 passes) dans la victoire face aux Cavaliers, Joel Embiid assure pourtant ne pas être en parfaite santé. Au point de ne pas être « sûr » de pouvoir participer au All-Star Game de ce week-end.

« Je ne suis pas en forme. Je ne l’ai pas été ces trois ou quatre dernières semaines. J’ai essayé d’atteindre le ‘All-Star break’ sans manquer de matchs. Mais je sens que j’ai atteint le point où je dois suivre les conseils du médecin. Il m’avait dit que j’aurais dû me reposer pendant deux semaines, donc on va voir comment se passent les prochains jours », décrit le pivot, cité par ESPN.

Déjà incertain pour cette rencontre face à Cleveland, le natif de Yaoundé est toujours gêné par son pied gauche. Cette même douleur l’avait poussé à manquer trois matchs de suite début janvier. Depuis, il n’a manqué qu’une seule autre rencontre et n’a pas suivi la recommandation du médecin…

« Je ne suis pas en bonne santé. J’ai ce problème persistant au pied. D’après les médecins, j’ai besoin de beaucoup de repos et de ne pas solliciter mes pieds », complète le sextuple All-Star qui, en faisant l’impasse sur le match des étoiles, pourrait s’offrir au moins huit jours de repos, jusqu’à la reprise des 76ers le 23 février, face aux Grizzlies.

Lui qui se dit « extrêmement chanceux » d’avoir dépassé Allen Iverson cette nuit, en étant le 76er le plus « rapide » à atteindre les 10 000 points en carrière, garde un objectif en tête : « Gagner, et surtout se préparer pour la deuxième partie de la saison et les playoffs. Je suis focalisé sur le fait de gagner le titre. Si cela m’aide à y arriver en bonne santé (ndlr : reposer son pied), alors c’est ce que je vais faire. Je vais voir comment ça se passe. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.